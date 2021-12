Amazon chce streamovať Windows hry pomocou Luny

Amazon plánuje priviesť Windows hry na svoju streamovaciu službu.

Amazon Luna je služba určená na streamovanie hier, lenže nie každá hra je dostupná na túto platformu, a to chce spoločnosť Amazon zmeniť. Využiť na to plánuje niekoľko linuxových nástrojov, ktoré už používa napríklad herná platforma Steam, presnejšie ide o programy - Proton/Wine, DXVK a Mesa. Tieto nástroje majú za úlohu spúšťať programy napísané pre operačný systém Windows, pričom tieto programy sú spustené vo vlastnom "sandboxe". Takže neohrozia systém, na ktorom sú spustené.

Americká spoločnosť Amazon, chce pre svoju službu takto sprístupniť väčší počet hier bez toho, aby musela platiť náklady na portovanie pre svoju platformu Luna. Hry teda budú spustené na serveroch Amazon Web Services, vo vlastných kontajneroch a následne streamované zákazníkom služby. Ak by sa teda spoločnosť Amazon rozhodla prejsť na tieto linuxové nástroje, dalo by sa predpokladať, že vývojári týchto aplikácií by mohli pocítiť nemalé finančné investície na ďalší vývoj. Okrem toho má Amazon naberať aj programátorov, ktorí sa vyznajú vo vyššie zmienených linuxových nástrojoch.

Okrem financií, by sa dalo očakávať aj prispievanie programátorov Amazonu do jednotlivých aplikácií.

Zdroj: Neowin,