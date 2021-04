Amazon chce predávať tovar za maloobchodné ceny

Amazon bude pravdepodobne predávať stagnujúci tovar za maloobchodné ceny.

Jeden z najväčších internetových predajcov - Amazon sa pohráva s myšlienkou otvoriť maloobchodné predajne. Spoločnosť nad týmto štýlom predaja uvažuje už dlhšiu dobu, pričom niektoré zdroje uvádzajú dobu pred pandémiou. V tomto prípade by to bolo doplnenie už kamenných predajní, ktoré vlastní Amazon. Medzi ne napríklad patrí sieť predajní s potravinami Whole Foods, Amazon Books, Amazon Fresh, Amazon Go a Amazon 4-star.

Internetový predajca aktuálne musí nepredaný tovar ničiť. Otvorením maloobchodnej siete s nepredanou elektronikou, akými sú smartfóny, herné konzoly, počítače a podobne, by Amazonu pomohlo odľahčiť ich sklady, ktoré sú plné neprebraného a nepredaného tovaru. Podľa Bloombergu, by mal Amazon predávať tento tovar s výraznou zľavou, vďaka čomu by ste si mohli kúpiť napríklad notebook za veľmi dobrú cenu.

Amazon už skúšal tento druh predaja priamo vo svojom sklade neďaleko Seattlu, kde sa nachádza aj sídlo spoločnosti. Firma skúšala aj diskontný predaj pomocou predajní Best Buy Company a Recreational Equipment Inc. Spoločnosti by sa takýmto predajom vrátila aspoň časť nákladov, samozrejme ak by bol dodržaný koncept outletov. V tomto prípade by malo ísť o nové a nepoužité veci. Na použitý a vrátený tovar má spoločnosť už webovú stránku s názvom Amazon Warehouse.

Bohužiaľ, je veľmi pravdepodobné, že na Slovensku sa otvorenia niektorej z predajní Amazonu asi tak skoro nedočkáme.

Zdroj: Techspot, Bloomberg,