Amazon chce pomôcť svojim zamestnancom zbaviť sa stresu

Amazon ponúka svojim zamestnancom búdku, kde sa môžu vykričať. Vyzerá ako samovražedná búdka z Futuramy.

Americká spoločnosť Amazon patrí k jednému z najväčších internetových predajcov na svete, pričom jej tržby dosahujú miliardy dolárov ročne. Bohužiaľ, za týmto úspechom stoja zlé pracovné podmienky, ktorými si denno-denne prechádzajú zamestnanci tejto nadnárodnej spoločnosti. Je známe, že zamestnanci Amazonu močia do fliaš, aby ušetrili čas namiesto toho, aby išli na toaletu.

Amazon si chce napraviť svoju pošramotenú reputáciu a ma v pláne sa lepšie postarať o svojich zamestnancov. Preto predstavil relaxačnú búdku - AmaZen. Touto búdkou chce spoločnosť dopriať svojim zamestnancom chvíľu pokoja a relaxu, aby si tak oddýchli od pracovného nasadenia. V kabínke bude hrať meditačná hudba a k tomu môžu sledovať aj relaxačné videá. Dalo sa ale čakať, že väčšina zamestnancov si začne robiť z AmaZenu srandu. Niektorí zamestnanci sa vyjadrili, že spoločnosť mala radšej nainštalovať do hál prenosné toalety a uzavreli to slovami: bolo by to účinnejšie vo vykorisťovaní a sledovaní svojich zamestnancov.