Amatérsky astronóm našiel možný zdroj Wow! signálu

Amatérsky astronóm Alberto Caballero našiel možný zdroj Wow! signálu.

Amatérsky astronóm a YouTuber Alberto Caballero, jeden zo zakladateľov Exoplanetového kanála našiel malé množstvo dôkazov pre zdroj notoricky známeho Wow! signálu. Už v roku 1977 zaznamenali astronómovia pracujúci s rádioteleskopom Big ear v tom čase nachádzajúceho sa v Delaware v štáte Ohio jedinečný signál z vesmíru. Bolo to také silné a neobvyklé, že jeden z pracovníkov tímu - Jerry Ehman napísal slovo Wow! k danému signálu.

Napriek rokom práce a mnohým hodinám, nikto nikdy nedokázal vystopovať zdroj signálu alebo vysvetliť tento silný a jedinečný signál, ktorý trval celých 72 sekúnd. Od tej doby mnoho ľudí predpokladá, že jediným vysvetlením tak silného a jedinečného signálu je mimozemský inteligentný život. V rámci nového úsilia Caballero usúdilo, že ak by zdrojom bola nejaká iná forma života, pravdepodobne by žila na exoplanéte. Ak by to tak bolo, dalo by sa predpokladať, že takáto forma života môže žiť na planéte podobnej Zemi.

V súlade s touto logikou začal Caballero hľadať práve takúto hviezdu vo verejne dostupnej databáze Gaia, ktorú prevádzkuje Európska vesmírna agentúra. Pri štúdiu svojich výsledkov hľadania Caballero objavil hviezdu (2MASS 19281982-2640123), ktorá je takmer zrkadlovým odrazom Slnka a taktiež sa nachádza v časti vesmíru, kde Wow! signál vznikol. Poznamenáva, že v tejto oblasti existujú ďalší možní kandidáti. Navrhuje však, aby jeho kandidát predstavoval najlepší východiskový bod pre nové výskumné úsilie astronómov, ktorí majú nástroje na hľadanie exoplanét.

