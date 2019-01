Alfawise kolobežka - lepšia ako Xiaomi Mi Scooter, cena pod 300 eur, poštovné zdarma

Čínska firma Alfawise mi pripomína vo viacerých aspektoch Xiaomi a ak by boli tieto firmy previazané nijak by ma to neprekvapilo. Postupom času začína Alfawise prenikať do viacerých sfér a jednou z nich sú elektrické kolobežky.

Alfawise scooter sa náramne podobá na Mi Scooter (preto odhadujem aj určitú spojitosť týchto firiem) po dizajnovej stránke. Ak by nebolo bočného nápisu Alfawise, kolobežky len tak ľahko nerozoznáte. Nejde však iba o kópiu, Alfawise so svojou kolobežkou prináša určité vylepšenia, ktoré stavaji túto kolobežku o niečo vyššie ako Mi scooter. Aké sú to?

Ukazovateľ rýchlosti na displeji

Vylepšené pneumatiky – odolnejšie voči defektom a pohodlnejšie pri jazde

Skrátená brzdná dráha o 1 meter

Detailnejší ukazovateľ stavu batérie

Protišmykové rukoväte

Cena kolobežky je po použití kupónu 295 eur (zľava 35 eur - kupón: GBALFAWISEM1) s poštovným zadarmo. Kolobežka príde kvôli hmotnosti vlakom - treba tak počítať s dodaním okolo 30 dní.