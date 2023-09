Aký procesor používa Huawei Mate 60 Pro?

Výrobca nedávno a nečakane predstavil smartfón Huawei Mate 60 Pro, lenže doteraz nebol známy procesor.

Čínsky výrobca smartfónov Huawei stále bojuje o zákazníkov aj napriek tomu, že stratil prístup k mnohým "západným" technológiám. Spoločnosť je vďaka tomu nútená hľadať alternatívne cesty, ako pokračovať vo výrobe. Napríklad po ukončení spolupráce s firmou Leica, Huawie prišlo s vlastnou značkou - Xmage. Bohužiaľ americké sankcie zasiahli čínsku spoločnosť aj s výrobou vlastných procesorov Kirin, ktoré používali architektúru ARM. Firma stratila aj prístup k 5G technológiám, vďaka čomu jej smartfóny nemôžu operovať v týchto sieťach. To by sa mohlo už onedlho zmeniť, vďaka spolupráci so spoločnosť Ericsson na krížovom zdieľaní patentov.

Spoločnosť Huawei nedávno predstavila smartfón Mate 60 Pro, ale záhadne nebol spomenutý procesor. To sa nakoniec podarilo zistiť vďaka benchmarkovým testom. Predmetný procesor sa totiž objavil v teste Geekbench a AnTuTu. Podľa testov výrobca osadil prémiový smartfón Mate 60 Pro dvanásť-jadrovým procesorom Kirin 9000s, ktorý pozostáva z dvoch jadier Cortex-A34, štyroch jadier Cortex-A510 a šiestich jadier Cortex-A78AE. Napriek vysokému počtu jadier, procesor len zľahka prekonáva CPU Qualcomm Snapdragon 888, pričom nedosahuje výkon výkonnejšej generácie 8 gen 1 a 8 gen 1+.

Procesor dosiahol výkon vo viac-jadrovom teste Geekbench 5.4.4. - 2 896 bodov, kým v jedno-jadrovom to bolo 914 bodov.

Zdroj: Gizchina,