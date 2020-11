Aktualizácia macOS Big Sur vám môže pokaziť MacBook Pro, no zatiaľ len a niekoľkých modeloch.

Spoločnosť Apple vydala minulý štvrtok systém macOS 11, známejší ako Big Sur a niektorí používatelia už teraz hlásia závažnú chybu, ktorá ich notebook "brickla". Zdá sa, že tento problém sa týka MacBookov Pro vyrobených od konca roku 2013 do polovice roku 2014, ale podľa incidentov hlásených na Twitteri, Reddite a fóre podpory spoločnosti Apple sa zdá, že je problém pomerne rozšírený.

Chyba sa vyskytuje počas procesu inštalácie. Predtým, ako systém Big Sur dokončí inštaláciu, notebook zamrzne na prázdnej obrazovke alebo na čiernej obrazovke so zablokovaným indikátorom priebehu. Rôzne možnosti spustenia, napríklad resetovanie radiča správy systému alebo NVRAM problém nevyriešia. Nefunguje ani pokus o reštartovanie MacBooku Pro do režimu obnovy z internetu alebo do bezpečného režimu, pretože sa laptop len vráti na čiernu obrazovku smrti.

Zdroj: Techspot,