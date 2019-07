Ako vám pomôže priateľstvo s rozhodcom pri Oscaroch či Nobelových cenách

Podľa nového výskumu, so spoluautorstvom Cass Business School, môže priateľstvo s porotcom zvýšiť šancu byť nominovaný, ale znižuje šance na víťazstvo.



Oscary, Grammy a dokonca aj Nobelova cena, všetky súťaže, ktoré sú hodnotené vybranými pracovníkmi odboru, sú často kritizované za rozhodnutia ich porotcov; Niektorí ľudia idú až tak ďaleko, že vznášajú obvinenia zo zaujatosti a dokonca aj rodinkárstva.



V roku 2010 bol Quentin Tarantino neslávne obvinený z protekcionizmu po tom, čo viedol porotu na Benátskom filmovom festivale, ktorá udelila jeho bývalému spolupracovníkovi cenu za Najlepší Film a vytvorila nové ocenenie za celoživotný prínos pre jeho mentora a dlhoročného kamaráta Monte Hellmana, ktorého celkovo obdarila dvojicou cien, z ktorých jedna bola cena za Najlepšieho režiséra.



Tarantino sa bránil rozhorčenej talianskej tlači a tvrdil, že „priateľ v porote je váš najhorší nepriateľ, pretože je príliš v rozpakoch, aby vám udelil cenu“ - čo je lekcia, ktorú ho naučil Monte Hellman v roku 1992.



Paradox tak výstižne definovaný v Tarantinovom vyhlásení pre tlač viedol vedcov, Simona Ferrianiho z Cass, Erika Aadlanda z BI Norwegian Business School a Gina Cattaniho z New York University Stern School, aby si položili otázku, ako sociálne vzťahy ovplyvňujú možnosti prideľovania odmien v tomto type súťaží.



Kombinovaním štatistickej analýzy údajov z ôsmich rokoch rozhodovaní v najprestížnejšej nórskej reklamnej súťaži s rozhovormi so súťažiacimi sa snažili pochopiť, ako vzťahy medzi porotcami a účastníkmi ovplyvňujú výsledky súťaže.



Na pochopenie vplyvu rozhodnutí porotcov boli použité tri dynamiky vzťahov.

Priame väzby - miera, do akej členovia poroty uprednostňujú kandidátov, s ktorými pracovali v minulosti.

Vzájomnosť / reciprocita - rozsah, v akom majú členovia poroty tendenciu uprednostňovať kandidátov, od ktorých boli v minulosti uprednostňovaní.

Spolčovanie - rozsah, v akom majú členovia poroty tendenciu uprednostňovať kandidátov, ktorí sú súčasťou rovnakej sieťovej kliky ako členovia poroty.



Výskumníci zistili, že hoci všetky tri dynamiky môžu zlepšiť šancu kandidáta na čestné uznanie, iba reciprocita zvyšuje ich šance byť víťazom.



„Priama väzba na porotcu ocenenia môže pomôcť kandidátom, aby boli zaradení do užšieho výberu alebo nominovaní, ale potom im vlastne zabraňuje vyhrať,“ povedal Dr. Ferriani.



„Domnievame sa, že je to preto, že ľudia zodpovední za udeľovanie prestížnych vyznamenaní môžu byť poháňaní vlastnými záujmami, ako aj skutočnou túžbou signalizovať morálnu integritu a odvrátiť obavy z nepozornosti.„



Keďže ocenenia sú ohromnými hnacími silami hodnotových ocenení, filmové festivalové ceny môžu zvýšiť predaj v pokladniach, literárne ceny môžu otvoriť dvere exkluzívnym vydavateľom a akademické ceny môžu zabezpečiť viac výskumných grantov - pochopenie toho, ako vzťahy ovplyvňujú spôsob ich prideľovania, je obzvlášť dôležité, najmä uprostred požiadavok na transparentnosť vo verejnom živote.



„Tieto zistenia by mali vyzývať k zdravému cynizmu voči tým, ktorí majú stále bezpodmienečnú vieru v univerzalistické princípy, ktoré majú inšpirovať meritokratické inštitúcie, ale mali by tiež byť nádejnou správou pre tých, ktorí už dávno túto vieru stratili.“



Článok Friends, Gifts, and Cliques: Social Proximity and Recognition in Peer-Based Tournament Rituals bol publikovaný v Academy of Management Journal.

Zdroj: www.city.ac.uk