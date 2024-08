Ako pomocou technológie pochádzajúcej z doby bronzovej zlepšiť prechod na čistú energiu?

Staroveká metóda, využívajúca tepelne akumulačné tehly uzavreté v izolovanom kontajneri, umožňuje efektívne skladovanie tepla z obnoviteľných zdrojov ako je vietor a slnečná energia.



Teplo uložené v tehlových kontajneroch sa môže využiť pri vytváraní vysokých teplôt potrebných pre priemyselné procesy ako sú výroba cementu, ocele, skla a papiera bez závislosti na fosílnych palivách. Teplo sa z kontajneru uvoľňuje prechodom vzduchu cez kanály v kontajneri. Táto metóda umožňuje desaťkrát lacnejšie skladovanie energie než je to pri batériách.



Nová štúdia zo Stanfordovej Univerzity publikovaná v časopise PNAS Nexus ukazuje globálne ekonomické dopady využitia ukladania tepla v akumulačných tehlových kontajneroch. Ukazuje, že táto technológia môže výrazne znížiť náklady na prechod k obnoviteľným zdrojom energie. Má tiež potenciál značne znížiť emisie uhlíka z priemyselných procesov.



Autori štúdie pomocou modelovania ukázali, že uplatnenie tejto technológie by mohlo znížiť finančné náklady a energetickú náročnosť prechodu k obnoviteľným zdrojom. V porovnaní s prípadom bez ukladania tepla v akumulačných (šamotových) tehlách by pri ich širokom využití potrebná kapacita batérii do roku 2050 bola o nižšia ∼14,5 %, ročná výroba vodíka pre elektrickú energiu zo siete by bola nižšia o ∼31 %, kapacity pre podzemné nízkoteplotné skladovanie tepla o ∼27,3%; kapacita veternej energie na pevnine nižšia o ∼1,2 %, potreba pôdy o ∼0,4 % a celkové ročné náklady na energiu nižšie o ∼1,8 %. Obe hypotézy boli testované pre 149 krajín.



Štúdia tak ukazuje, že masívne prijatie tejto starodávnej technológie by mohlo zlepšiť klimatickú stabilitu. Článok opisujúci výsledky štúdie nájdete na tejto adrese.





Obrázok: Credit: Image created by OpenAI's DALL-E 2, used with permission