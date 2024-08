Ako naši predkovia ulovili 8 tonového mamuta?

Ak si myslíte, že vrhanými kopijami, tak to tak zrejme nebolo. Nový výskum od archeológov z UC Berkeley naznačuje, že počas doby ľadovej ľudia na lov mamutov používali zasadené piky, nie vrhacie kopije. Tieto piky mohli byť efektívnejšie pri lovení veľkých zvierat ako mamuty alebo mastodonty.



Skúmaním historických dôkazov a experimentovaním, výskumný tím zistil, že piky, keď sa zabodli do zeme, poskytovali stabilný bod, z ktorého mohla kopija pri náraze zvierat uvoľniť smrteľnú silu. Zviera sa napichlo vlastným pohybom. Takéto techniky mohli byť používané na ochranu lovca a zároveň na efektívne lovenie. Tento výskum prináša nové poznatky o tom, ako staroveké komunity mohli využívať špecializované nástroje a techniky na prežitie v náročných podmienkach.



Článok s výsledkami výskumu nájdete na tejto adrese.

