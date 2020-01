Ako by mohol vyzerať „lacný“ Apple iPhone SE 2?

Už dlhší čas sa šepká o tom, že kalifornská spoločnosť by mala predstaviť nástupcu kompaktného telefónu – iPhonu SE, ktorý bol uvedený ešte v roku 2016. Ako môže vyzerať?

Najnovšie správy hovoria, že v prvej polovici tohto roka by sme sa mohli dočkať kompaktnému telefónu – nástupcu iPhone SE. Nástupca by mal podľa informácii ponúknuť 4,7“ LCD panel bez výrezu, ktorý pripomína iPhone 8. Rozdiel oproti iPhone 8 má byť zadná strana, ktorá by mala byť z matného skla (podobne ako v prípade iPhone 11 Pro), rozmery zariadenia by mali byť cca 139×68×8 mm. K dispozícii by mala byť aj bezdrôtová technológia nabíjania (Qi), či Touch ID.

Základom má byť najnovší procesor z dielne výrobcu – A13 Bionic, model ktorý používajú aj iPhony 11. Operačná pamäť má byť 3GB (iPhone 11 séria má 4GB) a má ísť o typ LPDDR4X. Vnútorná pamäť má ponúknuť dve verzie – 64GB a 128GB, pričom cena má začínať na 399 dolárov.

Zdroj: iGB