Ako blízko sme k vytvoreniu plne funkčného kvantového počítača?

Napriek pokroku, sú reálne kvantové počítače, pravdepodobne na dekády ďaleko od bežného používania, ako teraz používame bežne klasické počítače.

Pred viac ako 40 rokmi sa zrodila myšlienka kvantových počítačov. Fyzik Richard Feynman navrhol využiť kvantovú mechaniku pre výpočty. Táto oblasť sa stala intenzívnou oblasťou výskumu, no praktické kvantové počítače pre bežné použitie stále chýbajú. Otázkou zostáva, kedy a ako sa nám podarí tento míľnik dosiahnuť.

Kvantové počítače využívajú qubity, ktoré narozdiel od klasických bitov môžu byť vďaka superpozícii v niekoľkých stavoch naraz. To im umožňuje spracovávať obrovské množstvo informácií súčasne a exponenciálne rýchlejšie riešiť špecifické problémy. Predstavte si, že by ste mohli skúmať všetky možné riešenia problému naraz, namiesto jedného po druhom. Kvantové počítače sú preto neuveriteľne rýchle pri hľadaní optimálnych riešení, ako je napríklad identifikácia najkratšej cesty. Táto schopnosť by bola neoceniteľná napríklad pri preplánovaní letov po meškaní alebo neočakávanej udalosti, čo je mimoriadne zložitý problém, ktorý by klasickým počítačom trval roky.

Napriek sľubným možnostiam čelia vedci mnohým výzvam. Kvantový svet je nestály a qubity sú náchylné na rušenie, čo spôsobuje chyby. Okrem toho, qubity sú v superpozícii, a preto nie sú také predvídateľné ako bity v klasických počítačoch. Kvantové algoritmy sa preto spúšťajú viackrát a výsledky sa štatisticky analyzujú. Z komerčného hľadiska je vývoj kvantovej výpočtovej techniky stále v ranom štádiu, no prostredie je veľmi rozmanité a nové spoločnosti neustále pribúdajú. Dôležitým posunom je uprednostňovanie spôsobov, ako opraviť chyby, namiesto zamerania sa len na počet qubitov. Najnovší kvantový čip spoločnosti Google, Willow, nedávno preukázal pozoruhodný pokrok v tejto oblasti. Hoci je kvantová výpočtová technika stále v plienkach, očakáva sa, že v nasledujúcom desaťročí urobí výrazný pokrok a prinesie revolúciu v oblastiach, ako je medicína, energetika a umelá inteligencia.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,