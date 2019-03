Aké produkty sú „hitmi“ poslednej zimy?

S príchodom jari sa mení počasie k lepšiemu, avšak je dobré pozrieť sa na to, aká bola uplynulá zima a aké produkty patrili medzi tie, ktoré sa najviac predávali?

Obchod Alza na internete zostavila zaujímavý rebríček podľa štatistík predaja. Podľa nich v porovnaní s vlaňajškom zaznamenal nárast predaj zimných potrieb o 75%. Najväčší medziročný nárast zaznamenali segmenty Bežecké lyže (162%) a Bežecké topánky (192%). Obchod zarobil najviac, tak ako minulý rok v segmente Zjazdových lyží s podielom 21%.

Tohtoročná zima ponúkla výborné podmienky pre veľa zimných športov. Veľký záujem však bol aj o príslušenstvo, zimné prilby a ľadové korčule. V rebríčku kusových predajov skončil na prvom mieste ikonický symbol detstva Husákových detí – retro boby Sulov Champion. Tých sa predalo 3500 kusov. S koncom zimy bol tiež zahájený výpredaj zimného tovaru.

Aktívni športovci sa už začínajú pripravovať na jarnú sezónu a snažia sa dostať včas do formy. Rastie tak nielen záujem o alternatívnu stravu (firma do ponuky novo zaradila ďalšie nutrične kompletná jedlá satura), ale stúpa aj záujem o segment nositeľnej elektroniky, tzv. wearables. Ten medziročne rástol o 108%, pričom najväčší nárast zaznamenala značka Xiaomi – a to o neuveriteľných 493%.

Suverénne najobľúbenejším wearables bola nová generácia fitnes náramku Xiaomi Mi Band 3, ktorého sa predalo v zimnom období takmer 30000 kusov. Z klasických šport testerov viedli Garmin Vivoactive 3. Poradie značiek výrobcov chytrých hodiniek potom tesne ovládol Garmin, ktorý predstihol Apple a Samsung.

Zdroj: Alza