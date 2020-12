Aké procesory ešte Apple plánuje? Najvýkonnejší má mať 32 jadier

Pripravované procesory od firmy Apple sa stávajú opäť predmetom špekulácií. Nedávno sme priniesli informácie o výkonnejšej alternatíve k Apple M1, ktorého označenie nie je zatiaľ známe a mal by sa prvý krát objaviť v modeli MacBook Pro 16“.

Už predstavený procesor Apple M1, disponuje 4 výkonnými jadrami a 4 s nízkou energetickou náročnosťou. Bloomberg priniesol správu ohľadom ďalších Apple procesorov. Nový čip by mal mať až 16 výkonných jadier. Práve jeho slabšiu variantu s 8 výkonnými jadrami a 4 nízko energeticky náročnými by sme mali vidieť v 16 palcovom MacBooku Pro. Existovať by mal aj variant s 12 výkonnými jadrami.

Vo vývoji by mal byť aj 32 jadrový procesor, ako nástupca 28 jadrových Intel procesorov, v úplne najvýkonnejších ponúkaných počítačoch od Apple, Mac Pro.

Apple chystá aj svoje vlastné GPU. Momentálne používa vo svojich zariadeniach s vyššími požiadavkami na grafický výkon, produkty od AMD. Apple má pracovať na GPU so 16 a 32 jadrami, napr. procesor M1 disponuje vstavanou GPU s 8 jadrami a na pomery integrovaných, ponúka zaujímavý výkon. Vyskytnúť sa majú aj výkonné dedikované grafické karty s 64 a 128 jadrami.

Tieto novinky by mal Apple priniesť v rámci svojich produktov v nasledujúcich dvoch rokoch.

Zdroje: Bloomberg, Videocardz