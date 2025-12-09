Aká je skutočná pravda o kontroverznom lieku MMS? Vedci už majú odpoveď

Na internete koluje množstvo prípravkov, ktoré sľubujú „zázračné uzdravenie“. Jedným z najčastejšie spomínaných je tzv. Miracle Mineral Solution (MMS). Jeho priaznivci ho prezentujú ako univerzálny liek na všetko: od autizmu, cez rakovinu, až po vírusové infekcie vrátane COVID-19. V skutočnosti však ide o roztok chloritanu sodného (NaClO2), chemickej látky používaného v priemysle ako bielidlo a dezinfekčný prostriedok. To, čo sa predáva ako prírodný liek, je teda v skutočnosti chemikália so silným oxidačným účinkom, ktorá môže ľudské telo vážne poškodiť. Na tému upozornil portál SciTechDaily.
Najnovšie vedecké zistenia zasiahli tento mýtus priamo do centra. Výskumný tím z Vroclavskej lekárskej univerzity detailne analyzoval chemické a biologické vlastnosti MMS. Ten odhalil jasný nesúlad medzi sľubovanými účinkami a skutočnými výsledkami. Problémom nie je len samotná látka, ale aj spôsob, akým funguje. Chloritan sodný sa po zmiešaní s kyselinou, často citrónovou mení na oxid chloričitý (ClO2), ktorý sa v priemysle využíva napríklad pri úprave pitnej vody, alebo dezinfekcii povrchov. A tam by mal aj zostať.
Vedci preukázali, že koncentrácie, ktoré dokážu zabiť rezistentné baktérie ako Staphylococcus aureus či Escherichia coli, sú zároveň smrteľné pre zdravé ľudské bunky. Roztok účinne ničí mikroorganizmy, no bez rozdielu útočí aj na eukaryotické tkanivá a dokonca eliminuje aj prospešné baktérie, aké poznáš z probiotík, napríklad Lactobacillus rhamnosus. Inými slovami, MMS nerozlišuje medzi nepriateľom a spojencom, jednoducho ničí všetko živé! Účinok, ktorý sa prezentuje ako „detoxikácia“, je v skutočnosti chemické poškodenie buniek spôsobené oxidačným stresom.
Dr. Ruth Dudek‑Wicher, jedna zo spoluautork štúdie, upozorňuje, že farmakológia stojí na rovnováhe medzi prínosom a rizikom. V prípade MMS však, ako hovorí, „je prínos nulový a riziko mimoriadne vysoké“. Tým sa dostávame k druhému problému, teda spôsobu podávania. Promotéri MMS odporúčajú kvapkadlá, ktoré nie sú nijako štandardizované. Objem jednej kvapky sa môže líšiť až o sto percent, čo znamená, že dávka môže byť dvojnásobná oproti zamýšľanej. Pri takej látke, akou je chloritan sodný, to nie je detail, ale hazard so zdravím. Pričom ničivý účinok na žalúdočné tkanivo, pažerák či sliznice môže mať trvalé následky.
Najznepokojujúcejšie však je, že MMS sa často odporúča deťom, tehotným ženám a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Niektoré propagačné materiály dokonca tvrdia, že pomáha pri obezite či depresii, pričom namiesto vedeckého vysvetlenia využívajú manipulatívny jazyk o „očistení tela a prijatí samého seba“. To už prekračuje hranice etiky a približuje sa k vedomému klamaniu zraniteľných ľudí.
Vedecká komunita je dnes jednotná! MMS nemá žiadny preukázateľný liečebný účinok. Európska agentúra pre lieky (EMA), americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) aj slovenský ŠÚKL už pred jeho používaním viackrát varovali. MMS nie je doplnok výživy ani alternatívna terapia, ale nebezpečný chemický prostriedok, ktorého miesto je vo fabrike, nie v ľudskom tele.
Kým sa neobjavia rozsiahle, recenzované a bezpečné klinické štúdie (napríklad pre vonkajšie použitie, kde by nedochádzalo k poškodeniu orgánov), nemožno o MMS hovoriť inak než ako o mýte. Je to typický príklad toho, ako sa pseudoveda vie prevliecť za vedu a využiť dôveru ľudí v technologické riešenia. MMS nie je liek, je to dôkaz, že kritické myslenie môže zachrániť život skôr ako „zázračná chémia“ z internetu.
Zdroj obrázkov: Perplexity AI,
