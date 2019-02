Aká je hodnota života robota?

Za určitých podmienok sú ľudia pripravení zachrániť robota aj za cenu ľudských životov. Jednou z týchto situácií je, keď veríme, že robot môže zažiť bolesť. Toto bolo naznačené vo výskume vedenom tímom Sari Nijssenovou z Radboud University v spolupráci s Barbrou Müllerovou z Radboud University a Markusom Paulusom z LMU v Mníchove, ktorý sa objaví 7. februára v magazíne Social Cognition.



Roboty sú v súčasnosti v našom každodennom živote nepostrádateľné. Vykonávajú pre nás všetky druhy špecializovaných a niekedy nebezpečných prác. Patria k nim také úlohy, ako je odhaľovanie a demontáž mín, ale roboty sa tiež používajú na pomoc pri domácich prácach a zdravotnej starostlivosti. To vyvoláva zaujímavé otázky, ako napríklad: ako vidíme týchto robotov a ako sa k nim správame?



Behaviorálna vedkyňa Sari Nijssenová hovorí: "Je známe, že vojacii môžu smútiť za robotom, ktorý sa používa v armáde na čistenie oblasti od mín. Pre nich organizujú pohreby. Chceli sme preskúmať, do akej miery táto empatia pre roboty expanduje a aké morálne princípy ovplyvňujú správanie k robotom. V tejto oblasti sa doteraz robili len málo výskumov."



Životnosť robota versus ľudský život



Hlavnou otázkou výskumu bolo, do akej miery sú ľudia pripravení obetovať roboty na záchranu ľudských životov. Testovacím subjektom bola predložená morálna dilema a otázka, či by obetovali jednotlivca na záchranu skupiny zranených ľudí. V rôznych scenároch bol jedinec človek, robot s ľudskými znakmi alebo robot, ktorý bol prezentovaný ako jednoduchý stroj.



Výskum ukázal, že čím viac bol robot považovaný za človeka, tým ťažšie bolo dilema pre testované subjekty. Keď bol robot prezentovaný ako bytosť s vedomím, so svojimi vlastnými myšlienkami, skúsenosťami, bolesťou a emóciami, skúsené subjekty menej pravdepodobne obetovali robota v prospech anonymných ľudí.



Podľa Nijssenovej to znamená, že ľudia za určitých podmienok robotom dodávajú morálnu hodnotu. "Robot vyzerajúci ako človek môže spôsobiť pocity a správanie, ktoré sú v kontraste s funkciou, pre ktorú boli vyvinuté - aby nám pomohli. A otázkou je, či je to pre nás žiaduce."

Publikácia: Sari R. R. Nijssen, Barbara C. N. Müller, Rick B. van Baaren, and Markus Paulus (2019). Saving the Robot or the Human? Robots Who Feel Deserve Moral Care. Social Cognition: Vol. 37, No. 1, pp. 41-S2. https://doi.org/10.1521/soco.2019.37.1.41

