Ak ste si chceli kúpiť tento rok Tesla Cybertruck, tak si ešte počkáte

Tesla v tichosti presunula termín predaja elektromobilu Cybertruck, až na budúci rok.

Automobilová spoločnosť Tesla na svojich webových stránkach v tichosti zmenila dátum začiatku predaja elektromobilu z roku 2021 na rok 2022. Tým sa zároveň potvrdili slová automobilky, že tohtoročný termín nemusí byť nakoniec pravdepodobný. Spoločnosť v podstate len nedávno dokončila finálny návrh vozidla. Ak by sa Tesle podarilo dodržať budúcoročný termín, tak ešte môže ,,zakúriť,, konkurencii, ktorá je aktuálne hlavne v podobe elektromobilu Hummer EV od výrobcu GMC. Zároveň to pre Cybertruck nebude jediná konkurencia. Ďalší konkurent je F-150 Lightning, v podaní automobilovej spoločnosti Ford, kde sa očakáva začiatok predaja začiatkom roka 2022.

Tesla si za zdržanie v podstate môže aj sama, nakoľko časť elektromobilu je za studena valcovaná oceľ a to si vyžaduje precízne a jedinečné výrobné techniky. Plus k tomu môžeme pripočítať ďalšie technické prekážky, medzi ktoré patrí aj troj-motorový systém. Automobilová spoločnosť má síce viac ako jeden milión pred-objednávok, ale to nemusí znamenať, že záujemcovia o elektromobil Cybertruck, si ho nakoniec aj kúpia. Jednou z hlavných príčin môže byť práve oddiaľovanie začiatku predaja a prechod potenciálnych zákazníkov ku konkurencii v podobe Fordu a GMC.

Zdroj: Engadget,