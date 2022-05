Ak existujú Dysonove sféry, mali by sme byť schopní ich objaviť

V prípade, že existujú technologicky vyspelé civilizácie, mali by sme byť ich schopní nájsť na orbite hviezd.

Dysonove sféry, alebo ak chcete - gule, majú byť známkou technologicky vyspelých civilizácií. Podľa vedcov, by mimozemské civilizácie mali obývať priestor v okolí svojej hviezdy v zložitých štruktúrach. Malo by ísť o hviezdy, ktoré sú vo svojom poslednom štádiu života, teda ide o biele trpaslíky. Túto myšlienku zastáva výskumník na dôchodku - Benjamin Zuckerman, ktorý pôsobil ako profesor astrofyziky na Kalifornskej univerzite v Los Angeles.

Tieto sférické objekty by sme mali byť schopní objaviť vďaka anomálnym infračerveným stopám, ktoré by mohli naznačovať práve tieto vyspelé štruktúry. Lenže prečo má ísť o bielych trpaslíkov? Ide o postupne chladnúce jadro bývalých hviezd, vďaka čomu majú dodávať stabilné svetlo a teplo. Menším problémom je prežitie aktu pretvorenia z hviezdy na bieleho trpaslíka, čo väčšinou zahŕňa explóziu typu nova. Podľa Zuckermana, by sa vedeckí kolegovia mali zamerať práve na tieto vesmírne objekty.

V súčasnosti panuje odhad, že len v našej galaxii existuje okolo 300 000 000 bielych trpaslíkov, pričom stále môže existovať približne 9 000 000 hviezd schopných vybudovať si sféry okolo nich. Astronómom sa podarilo objaviť nezvyčajných bielych trpaslíkov, kde bolo detegované anomálne infračervené žiarenie, ale nepodarilo sa potvrdiť, že ide o Dysonove sféry. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o prachové mračná a zvyšky planét.

V prípade objavenia Dysonovej sféry okolo cudzej hviezdy, sa vedec alebo vedecký tím zapíše do histórie.

Zdroj: Phys.org,