Aj posledný pokus o pristátie rakety Starship skončil výbuchom

Spoločnosť SpaceX dnes popoludní vypustila ďalší prototyp rakety Starship do hmlistej oblohy Texasu, ale rovnako ako tri predchádzajúce prototypy, ani raketa Starship SN11 pristátie neprežila.

Tesne po 15:00 nášho času uskutočnila spoločnosť SpaceX štvrtý testovací let rakety Starship z texaského kozmodrómu v Boca Chica. Počas skúšobného letu raketa vyletela do výšky viac ako 6 míľ, potom zostúpila do vodorovnej polohy nad Mexický záliv a nakoniec sa vyrovnala do vzpriamenej polohy a pokúsila sa pristáť. Pristátie však, ako predchádzajúce tri prototypy, neprežila. Prototyp SN10 teoreticky pristátie prežil, avšak aj tak po chvíli explodoval.

Priamy videoprenos skúšobného letu pochádzal z kamier spoločnosti SpaceX vo vnútri rakety a z blízkosti jednej z klapiek používaných na riadenie zostupu rakety. Asi šesť minút po začiatku testu však video zamrzlo pri pohľade na motory rakety. O chvíľu neskôr inžinier spoločnosti SpaceX a moderátor webového vysielania John Insprucker uviedol, že SN11 dnes nepristane. „Starship sa nevracia, nečakajte na pristátie, zdá sa, že sme stratili všetky údaje z vozidla a tím je, samozrejme, už preč z pristávacej plochy,“ uviedol Insprucker a internetové vysielanie ukončil slovami „ako vždy, vzrušujúci čas so raketou Starship“.

Hmla zatienila výbuch, ale vo videu z priameho prenosu YouTube kanála LabPadre ukázalo jasný záblesk a následne padajúce kusy materiálu z rakety. Spoločnosť SpaceX vyrába v Texase už ďalšie prototypy, a tak sa nepochybne o ďalšie pristátie pokúsi už čoskoro.

„Vysoká rýchlosť produkcie rieši veľa neduhov,“ napísal Elon Musk na Twitter po explózii a dodal, že „aspoň kráter je na správnom mieste!“ Tiež uviedol, že tímy budú musieť zozbierať a preskúmať zvyšky rakety, aby zistili presný problém, avšak už tušil, kde mohol byť problém. „Vyzerá to, že motor 2 mal problémy pri výstupe a nedosiahol tlak v operačnej komore počas pristávacieho horenia, avšak teoreticky to nebolo potrebné.“

Zdroje: YouTube, Twitter