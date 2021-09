AI nemôže byť vynálezcom, podľa rozhodnutia súdu

Americký súd rozhodol, že umelá inteligencia nemôže byť vynálezcom.

Americká federálna sudkyňa Leonie Brikemová rozhodla v rámci súdneho sporu, že umelá inteligencia nemôže byť uznaná ako vynálezca, aspoň podľa aktuálne platných zákonov. Súd sa začal iniciatívou Stephena Thalera, ktorý je účastníkom projektu - Artificial Inventor Project, pričom tento projekt tvrdí, že by mala byť umelá inteligencia zapísaná ako vynálezca na patentovom úrade s tým, že vlastníkom patentu bude majiteľ umelej inteligencie. Thaler totiž zažaloval americký Patentový a známkový úrad za to, že nechce uznať AI DABUS za vynálezcu nového typu blikajúceho svetla a nádoby na nápoje.

Celým problémom majú byť zámená on a ona a im podobné, ktoré určujú fyzickú osobu. Vďaka tomu vlastníkom patentu nemôže byť štát, ale ani spoločnosť. Thaler sa pokúšal súdu oponovať s tým, že povolenie patentovania vynálezov umelej inteligencie, by podporilo inovácie. Neuznaním tejto možnosti, hrozí podkopanie patentového systému a to tak, že sa nepodporí produkcia spoločensky hodnotných vynálezov. Aj keď Thaler nemal šťastie na súde, sudkyňa ho podporila v tom, aby svoj problém smeroval na politikov, ktorí by sa mali týmto problémom zaoberať.

Profesor práva - Ryan Abbot, ktorý dohliada na projekt Artificial Inventor Project sa vyjadril, že skupina sa odvolá nakoľko sudkyňa nepovedala, že umelá inteligencia nemôže byť uznaná za vynálezcu.

Zdroj: Gizmodo,