Agenti TSA objavili v notebooku nečakaný predmet

Pašovaný predmet neunikol letiskovému skeneru.

Pracovníkom Úradu pre bezpečnosť prepravy (Transportation Security Administration (TSA)) sa podaril nečakaný objav počas röntgenovania batožiny. Tento objav sa odohral minulý týždeň na medzinárodnom letisku v Richmonde vo Virginii. Počas skenovania batožiny sa objavil v príručnej batožine muža nôž, čo by nebolo až také čudné (predsa len pokusy o pašovanie sú takmer na dennom poriadku), lenže pašovaný nôž sa nachádzal v notebooku. Majiteľ notebooku spočiatku popieral, že nôž je jeho, ale neskôr sa priznal, že mu patrí.

Následne po získaní potrebných nástrojov pracovníci TSA predmetný notebook rozobrali, aby sa dostali k pašovanému nožu. Podľa dostupných informácií, by mala osoba zodpovedná za pašovanie zaplatiť sumu v hodnote 530 až 2 250 dolárov (približne 512,30 eur až 2 174,85 eur). Notebook, ktorý bol použitý na pašovanie by mal byť Gigabyte Aorus, čomu by mala napovedať batéria, ktorú vyrába dcérska spoločnosť výrobcu - G-Style. Presnejšie by sa malo jednať o model Aorus 17X, ktorý je vybavený 16- jadrovým procesorom Intel Alder Lake-HX a grafickou kartou RTX 3080Ti.

Zdroj: Techspot,