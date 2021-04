Age of Empires IV dostáva nové gameplay video

Microsoft prostredníctvom online streamovanej udalosti Fan Preview oznámil, že stratégia Age of Empires IV bude vydaná túto jeseň.

Hra bola oznámená dva roky dozadu, vývojárom je Relic Entertainment. Hra má už aj svoju podstránku v službe Steam. Uvedený bol zároveň aj skoro 6 minútový gameplay trailer.

Gameplay Trailer

Trailer dostali aj nové civilizácie, ktoré v hre uvidíme.

Hra bude dostupná čoskoro ako uzatvorená beta verzia, registrácia do programu Age Insider je dostupná na príslušnej webstránke. Finálna verzia bude dostupná prostredníctvom predplatného Microsoft Game Pass, taktiež na platformách Microsoft Store a Steam.

Predošlé hry Age of Empires vo verzii Definitive Edition sa taktiež dočkajú noviniek. AoE 2: Definitive Edition dostane toto leto nové rozšírenie Dawn of the Dukes a AoE 3: Definitive Edition už 13. apríla dostane novú civilizáciu – Spojené štáty.

Zdroje: Wccftech, Guru3D