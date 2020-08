Age of Empires III prichádza ako remaster s možnosťou hrania v 4K

Hra vychádza 15. októbra pod názvom Age of Empires III: Definitive Edition. Bude dostupná na platforme Steam, Windows 10 a ako súčasť Xbox Game Pass pre PC. Dnes boli zároveň spustené aj predobjednávky v službe Steam a Microsoft Store. Hra je ďalšou v sérií remastrovaných Age of Empires, prvý diel s možnosťou hrania v 4K vyšiel v roku 2018 pod názvom Age of Empires: Definitive Edition, druhý diel pod názvom Age of Empires II: Definitive Edition o rok neskôr.

Medzi pridané novinky patrí už spomínaná podpora 4K rozlíšenia, s tým súvisiaca úprava 3D grafiky a modernizované používateľské rozhranie. Vylepšené bolo aj audio a soundtrack, možný bude tiež medziplatformový online multiplayer. Okrem obsahu z pôvodnej hry budú súčasťou tiež dva nové módy a k 14 civilizáciám sa pridajú Švédi a Inkovia.

Announce Trailer:



Cena je stanovená na 19,99€, ak však vlastníte niektorú z predošlých remaster verzií, prípadne pôvodnú hru Age of Empires III: Complete Collection, dá sa získať s 25% zľavou.

Zdroje: Xbox News