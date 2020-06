ADATA predstavuje novú 5000 mAh powerbanku aj 1TB SSD SU720

ADATA predstavuje powerbanku T5000C v pastelových farbách a s kvetinovým vzorom s kapacitou 5000 mAh, taktiež predstavuje aj SSD Ultimate SU720 s kapacitou až 1TB pre SATA rozhranie.

Prvým predstaveným je powerbanka v dámskom štýle s kvetinovými vzormi a v dvoch pastelových farbách – ružovej a sviežej modrej. Okrem netradičného vzhľadu ponúkne zariadenie viac funkcií, vrátane portov USB-A a USB-C, ktoré podporujú obojsmerné nabíjanie. Pripomeňme, že novo predstavená powerbanka sa na prvý pohľad odlišuje od dizajnu tradičných modelov, keďže farby a vzory pôsobia výrazne, sviežo a žensky. Okrem neprehliadnuteľných farieb a vzorov je model príjemný na dotyk vďaka použitému materiálu.

Padne pritom vhod pre ženy na cestách, poteší takisto nízka hmotnosť 125 gramov, vďaka čomu sa zmestí do tašky, kabelky, ale aj zadného vrecka. Powerbanka má dva USB porty (USB-A a USB-C) s výstupným prúdom 3A, čo umožní používateľom nabíjať dve zariadenia súčasne. Navyše port typu C podporuje obojsmerné nabíjanie a dovoľuje používateľom nabíjať powerbanku, alebo iné zariadenia typu C jediným káblom. Bezpečná prevádzka je zaručená vďaka ochranným opatreniam zariadenia proti prebitiu, nadmernému vybitiu, prehriatiu, skratu a prepätiu na vstupe a výstupe.

Druhým predstaveným je SSD s kapacitou 1TB pre SATA rozhranie do počítačov, či notebookov. Model je vďaka svojmu výkonu a cene ideálnou ponukou pre tých, ktorí chcú prejsť z klasického disku HDD na SSD. Disk je vybavený 3D NAND pamäťou a SLC medzipamäťou, vďaka čomu dosahuje rýchlosti čítania a zápisu 520 MB/s, resp. 450 MB/s. Disk je takisto je vybavený technológiou pre ochranu dát a opravu chýb, poskytuje disku rýchlosť náhodného čítania/zápisu až 50 K/65 K za sekundu, čo je až 2,5krát vyššia rýchlosť, než akú ponúkajú štandardné pevné disky (typu HDD). Výrobca uvádza, že odporúčané ceny diskov sú 80 eur pre 500GB variant a 148 eur pre 1TB variant. Výrobca na disk poskytuje trojročnú záruku.

Disk pracuje s technológiou opravy chýb nazývanou Low-Density-Parity-Check (LDPC), ktorá pomáha znižovať počet chýb dát a zvyšuje tak ich integritu. Táto technológia teda chráni cenný obsah disku pred poškodením. Používatelia navyše môžu spolu s diskom použiť utility od výrobcu na migráciu dát a správu disku – ADATA SSD Toolbox a Migration Utility. SSD Toolbox je rad nástrojov, ktorý umožňuje používateľom sledovať a spravovať ich SU720 – napríklad je možné kontrolovať informácie o stave disku, úrovni opotrebenia a životnosti. Nástroj Migration Utility je užitočný pre používateľov, ktorí prechádzajú z pevného disku na SSD, pretože je navrhnutý pre jednoduché a rýchle zálohovanie a migráciu všetkých dát na disku, vrátane operačného systému.

Zdroj: AT , ADATA