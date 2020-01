ADATA predstavuje kompletný rad hráčskeho vybavenia

ADATA pod ktorú patrí herná značka XPG predstavuje na veľtrhu CES 2020 v Las Vegas svoju najnovšiu sériu s témou „Invázia začala“.

Do portfólia patrí sortiment herných periférií, PC komponentov, pamätí DDR4 a SSD diskov, pričom po prvýkrát predstaví herný notebook, mini PC a monitor. Notebook Xexia, monitor Photon a mini PC Gaia sú zaujímavým prírastkom do doteraz netypických produktov tejto spoločnosti. Je to vôbec prvýkrát, čo môžeme privítať herný notebook s 15,6” Full HD IPS panelom, ktorý používa procesor Intel Core i7 najnovšej 9. generácie, pričom výrobca doň vložil disk zo svojho portfólia – model SX8200 Pro M.2. Výbavu pre hráčov dopĺňa stolový PC Gaia, ktorý ponúkne 5 litrovú skrinku, PCI sloty pre karty a 500W zdrojom 80 PLUS. Do tretice prichádza 27” Full HD IPS monitor Photon, pričom výrobca nezabudol ani na viaceré riešenia ako je eliminácia modrého svetla, či blikania.

Ďalšou zaujímavosťou výrobcu je PC skrinka v nadživotnej veľkosti, ktorá sa pýši zvislým prúdením vzduchu vo valcovej konštrukcii, ktorú dopĺňajú RGB efekty. Podporované sú základné dosky E-ATX, tri veľkoformátové grafické karty a niekoľko chladičov na veľmi praktických výsuvných koľajniciach. V stánku sú vystavené tiež aj pamäte DRAM a SSD disky. Najzaujímavejšie sú pritom práve disky s rýchlosťou čítania/zápisu až 7000/6000 MB/s a podporou NVMe 1.4 a najnovšej platformy AMD Ryzen. Na stánku sú vystavené aj pevné SSD SU630 a SX8100, obidva s kapacitou do 4TB, pričom ponuku dopĺňajú externé SSD SE900G a SE770G RGB, ich rýchlosť čítania a zápisu je do 2000 MB/s. Výrobca uvádza aj dva moduly RGB DRAM XPG Darkmoon a Sydyru s frekvenciou až 4800 MHz a kapacitou 32 GB.