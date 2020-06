Acer predstavil zariadenia pre kreatívnych ľudí spolu s ultrabookmi

Okrem herných notebookov predstavila spoločnosť aj produkty pre kreatívnych ľudí – stolový počítač a monitory spolu s novými notebookmi pre grafikov, takisto nové a ľahké prenosné ultrabooky.

Začnime opäť najvýkonnejším – stolovým počítačom ConceptD 100. Základom je výkonný procesor Intel Core 9. generácie, ktorý dopĺňa grafická karta NVIDIA GeForce, alebo Quadro. Mini počítač ponúka kompaktné rozmery, je vybavený 256GB SSD úložiskom, k dispozícii je najviac 32GB RAM. Jeho predné otvory pre nasávanie vzduchu a bočné vetranie udržujú PC zaisťujú, aby hlučnosť zostala pod 40 dB. To je ekvivalent hluku v knižnici. Dizajn je zaujímavý, v základe ide o spojenie bielej a čiernej farby v štíhlom šasi na výšku. ConceptD 100 bude k dispozícii v júni za cenu od 800 eur.

Vhodný doplnok pre mini počítač sú monitory. Tu výrobca predstavil hneď tri modely. ConceptD CP5, CP3 a CM3 sa zameriavajú na profesionálnych tvorcov počítačovej grafiky, video editorov a animátorov, ktorí vyžadujú monitor s vynikajúcou presnosťou farieb a spoľahlivú kompatibilitu. Obe série monitorov sú určené pre tých, ktorí hľadajú vysoké rozlíšenie, presnosť farieb a široký farebný gamut, schopnosť pracovať s HDR obsahom, vysokú obnovovaciu frekvenciu a veľkú obrazovku. ConceptD CP3 bude stáť 630 eur, CM3 720 eur a CP5 za 760 eur, pričom všetky monitory budú dostupné od augusta.

Acer predstavil ďalej sériu notebookov ConceptD 3 na čele s konvertibilným notebookom ConceptD 3 Ezel, ale zároveň aj ultrabook na cesty Swift 5 a zároveň kompaktný Chromebook Spin 713. V prípade notebookov ConceptD 3 Ezel a ConceptD 3 bol kladený dôraz na kvalitný displej a výkonnú grafiku. Majú zvládnuť stredne veľkú a zložitú CAD prácu a to s vysokou rýchlosťou a presnosťou. Prichádzajú s tenším a ľahším dizajnom a to tak v prípade klasickej ako aj konvertibilnej verzie a so 14“ a 15,6“ displejmi. Notebook je vybavený dotykovým Full HD displejom, procesorom Intel Core i7-10750H alebo Intel Core i5-10300H 10. generácie, grafickou kartou NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) alebo GeForce GTX 1650Ti a 1TB PCIe SSD úložiskom. ConceptD 3 Ezel bude k dispozícii v septembri za cenu od 1700 eur, ConceptD 3 v októbri od 1300 eur.

Swift 5 prišiel v novej generácii a ide už dobre známy a osvedčený koncept mobilné zariadenia na cesty. Okrem toho, že ponúka tenké šasi a nízku hmotnosť (990 gramov) je nová generácia vybavená procesormi Intel Core novej generácie s výkonnou integrovanou grafikou založenou na novej architektúre Intel Xe a voliteľnou dedikovanou grafickou kartou NVIDIA GeForce MX350. V najvyššej konfigurácii možno osadiť 16GB RAM a 1TB M.2 NVMe úložisko, kapacita batérie je 56 Wh. V predaji bude od októbra za cenu od 1100 eur. Poslednou novinkou v portfóliu výrobcu je 11,6“ a 13,5“ Chromebook Spin 311 a Spin 713, ktorý je vhodný najmä pre študentov, ak potrebujú kompaktné zariadenie, s vysokou výdržou na batériu a prijateľnou cenou. Cena najmenej vybaveného modelu je od 300 eur, ďalšie modely budú od 700 a 900 eur s dostupnosťou od júla, resp. augusta.

Zdroj: Acer