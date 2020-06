Acer predstavil nové herné notebooky, aj odolné zariadenia

Nová generácia herných zariadení zo série Helios 700, Helios 300, Triton 300 a Nitro 7 sa dočkali svojich nástupcov. Acer takisto prichádza s novou značkou odolných notebookov a tabletov Enduro.

Medzi najvýraznejšími zlepšeniami je použitie najnovšieho procesora 10. generácie Intel série „H“ a tiež grafické karty NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, pričom medzi ďalšie novinky patrí vylepšené chladenie. Začnime však najväčším, najdrahším a najviac vybaveným modelom série – Helios 700. Ponúka 17,3“ Full HD displej s technológiou G-SYNC. Notebook má v najvyššej konfigurácii procesor Intel Core i9-10980HK a grafickú kartu NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.

Notebook podporuje najviac 64GB RAM s frekvenciou 2933 Hz a rýchly SSD NVMe. Zaujímavosťou je vysúvateľná klávesnica, výrobca tu hovorí o technológii HyperDrift. To znamená, že sa klávesnica spolu s touchpadom vysunie dopredu a výduchy nad klávesnicou sa zväčšia čím používateľ umožní lepšie prúdenie vzduchu a teda aj chladenie zariadenia. Nie je to nová technológia, výrobca to použil už aj v predchádzajúcej generácii a zdá sa, že sa osvedčila. Notebook bude v predaji od septembra za cenu od 2700 eur.

O niečo menší, kompaktnejší a cenovo dostupnejší model je Helios 300 ponúkne 15,6“ Full HD displej s 240 Hz IPS panelom, procesormi 10. generácie Intel Core „H“, ale tiež grafiku NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q s možnosťou pretaktovania. Podporuje najviac 32GB RAM s frekvenciou 2933 MHz, dva sloty pre NVMe SSD, pričom v predaji bude od júla za cenu od 1300 eur. Výrobca predstavil takisto vynovený Triton 300, ktorý ponúka tenké šasi a je tak vhodný na častejšie prenášanie. Hráčov poteší fakt, že ponúka rovnakú výbavu ako Helios 300, teda 15,6“ 240 Hz IPS panel, 32GB RAM, Intel Core 10. generácie, grafika RTX 2070 Max Q. Cena je od 1400 eur s dostupnosťou od júla.

Posledným herným notebookom, ktorý predstavil výrobca je Nitro 7, ktorý bude na trhu od júla za ceny od 1300 eur. Ponúkne matný 15,6“ Full HD IPS displej so 144 Hz obnovovacou frekvenciu, pričom výbavu dopĺňa procesor Intel Core 10. generácie, grafika NVIDIA GeForce RTX 2060 a RAM do 32GB. Notebook ponúkne až tri sloty na M.2 NVMe SSD, poteší hmotnosť, ktorá je 2,5 kg. Nová séria odolných zariadení Enduro s certifikáciou MIL-810G a krytím IP65 je navrhnutá pre záchranárov, terénnych pracovníkov a do výroby, pričom predstavené boli dva notebooky a dva tablety z tejto novo uvedenej série.

Prvý z notebookov Enduro N7 ponúka 14“ Full HD IPS displej, procesory Intel Core i5 8. generácie, ale tiež možnosť prihlasovať sa do zariadenia pomocou technológie Windows Hello. Druhý z odolných notebookov, Enduro N3, sa môže pochváliť procesorom Intel Core i7 10. generácie a 32GB RAM. Ďalšími predstavenými tabletmi je dvojica Enduro T5 a T1, pričom prinášajú 10“ (T5) resp. 10,1“ (T1) IPS displej, procesor Intel Core m3 7. generácie (T5), resp. Intel Celeron a 64GB eMMC pamäť (T1). Ceny a dostupnosť zariadení zo série Enduro neboli oznámené.

Zdroj: Acer