90 ročný stroj poslúžil ako linuxový terminál s rýchlosťou 1/1 000 000 bežného internetového pripojenia

Pozrite si s nami toto úžasné virálne video.

Na youtubovom kanále CuriorsMarc sa objavilo video, ktoré popisuje ako 90-ročný písací stroj alebo lepšie povedané tlačový predchodca faxu, slúži ako linuxový terminál. Aby sme boli presnejší vypisuje údaje z linuxového terminálu. Je to síce neskutočne pomalé ale popisujúci spomína na koľko problémov narazil a bol pôvodne skeptický, či je to vôbec možné. Obyčajnú ASCI tabuľku, ktorá popisuje kódovanie znakov musel pretransformovať do oveľa menšej a odlišnej tabuľky Baudot len s 5 bitmi. Rýchlosť prenosu dát do stroja muselo byť limitované cez buffer na 45.5 baudov. To znamená prenos na úrovni 0.0455 kilobitov za sekundu alebo aj 0.000045499999999999995 Mbps (áno asi tak jedna milióntina rýchlosti vášho pripojenia do internetu). Použitý bol Model 15 Teletype z roku 1930.

Musíme dodať, že celý projekt vyžaduje skutočne hĺbkové chápanie problematiky, signálov a elektrotechniky.

Zdroj: Youtube