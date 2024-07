65TB voľne prístupných dát z LHC

Experiment ATLAS sprístupnil 65 TB otvorených dát z rokov 2015 a 2016, zaznamenaných pri proton-protonových zrážkach v LHC s energiou zrážky 13 TeV.



Tento krok znamená významný míľnik v prístupe verejnosti k dátam z LHC. Dáta sú dostupné pod licenciou Creative Commons CC0, čo umožňuje ich slobodné použitie na vedecké účely. Súčasťou sú aj 2 miliardy udalostí z Monte Carlo simulácií, ktoré sú kľúčové pre fyzikálnu analýzu. CERN týmto podporuje otvorený prístup a spoluprácu so všetkými záujemcami, vrátane fenomenológov a informatikov.



Na webovej stránke experimentu ATLAS sú k dispozícii návody a nástroje pre analýzu dát, pre rôzne úrovne používateľov, od začiatočníkov po skúsených výskumníkov.



Zverejnené dáta nájdete na adrese https://opendata.cern.ch/record/80020

Obrázok: Credit: Image created by OpenAI's DALL-E 2, used with permission

Zdroj: opendata.cern.ch