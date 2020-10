65“ rolovateľná OLED TV od LG mieri do predaja

LG oznámilo, že prvá rolovateľná TV na svete s označením LG Signature OLED R sa začína predávať na domácom trhu v Južnej Kórei. Cena je stanovená na 100 miliónov juhokórejských wonov, teda približne 87 tisíc dolárov. Zatiaľ sa nehovorí o dostupnosti na iných trhoch.

Samotná TV bola predstavená už v roku 2019, jej prototyp dokonca o rok skôr. Do predaja sa však dostáva až teraz. Ide o prémiový produkt pre úzku skupinu zákazníkov, avšak slúži ako prezentácia možností technológie OLED. Televízia je vyhotovená z brúseného hliníku, výrobca podčiarkuje jedinečnosť výrobku možnosťou zvoliť si vlastný text, ktorý bude vygravírovaný na jej povrch. Kryt reproduktora z prednej strany bude dostupný v štyroch farbách a to čiernej, šedej, modrej a hnedej.

TV disponuje OLED panelom o veľkosti 65“ a význam rolovateľnej obrazovky spočíva najmä v tom, že v jej vypnutom stave sa dokáže úplne zasunúť do svojho podstavca a neobmedzovať vo výhľade do priestoru. Tým pádom nie je nutné umiestnenie len pri stene, ako je to pri štandardných TV. Podporovaný je navyše aj špeciálny mód, kedy je obrazovka vysunutá len čiastočne tzv. Line View a dokáže vtedy zobrazovať špecifické multimediálne funkcie.

