60 rokov ticha. Máme šancu objaviť mimozemský život?

Téma návštev z vesmíru získava znova na popularite, lenže prečo sme doteraz nezachytili ani mimozemský signál?

Momentálne svet, hlavne Spojené štáty americké "žijú" témou UFO (UAP). V tejto krajine prebiehajú rôzny formy vyšetrovania. Za všetko môžeme spomenúť napríklad nedávne vypočúvanie troch bývalých armádnych pracovníkov, alebo vznik vyšetrovacej skupiny pod taktovkou vesmírnej agentúry NASA. Bohužiaľ zatiaľ sme sa nič prevratné nedozvedeli a ide v podstate len o reči typu "jedna babka povedala". Rukolapný dôkaz o existencii mimozemšťanov doposiaľ stále nebol preukázaný. Uvidíme, čo prinesú ďalšie vyšetrovania, aj keď sa dá predpokladať, že aj tak sa nič nedozvieme.

Popritom sa už približne 60 rokov snaží ľudstvo "načúvať" vesmíru v snahe zachytiť mimozemský signál. Ako je zrejmé, zatiaľ sme nepochodili ani v tomto smere. Mliečna cesta je veľká približne 100 000 svetelných rokov, takže pri rýchlosti sveta by vám trvalo dostať sa z jedného konca galaxie na druhý za 100 000 rokov. Na to, prečo sme doteraz nezachytili "ahojte" v mimozemskom jazyku sa zameriava štúdia časopisu Acta Astronautica. V rámci štúdie bola použitá "Bayesovská štatistika", pomocou ktorej sa skúma pravdepodobnosť detekcie mimozemského signálu. V podstate túto vetu môžeme parafrázovať ako "stávku človeka proti vesmíru".

Štúdia operuje s dvoma predpokladmi: 1. vo vesmíre môže vzniknúť inteligentný život a po 2., že sme za 60 rokov žiaden neobjavili. Autori štúdie ďalej počítali aj s ďalšími faktormi: vznik civilizácií v náhodných časoch a miestach (teda aj ich náhodný zánik), či to, že nemáme výnimočné miesto vo vesmíre. Ďalším faktorom je aj smerovanie signálu mimozemskými civilizáciami, kedy môžu šíriť signál všetkými smermi, smerom do jadra galaxie, alebo náhodne. Štúdia predpokladá, že je 95 percentná šanca, že za naše storočie nebude vyslaných viac ako 5 signálov. To znamená 50-percentnú šancu na objavenie aspoň jedného mimozemského signálu za obdobie 1 800 rokov.

Zdroj: Phys.org,