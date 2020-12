51 rokov - toľko trvalo dešifrovať odkaz masového vraha Zodiac

Trvalo to 51 rokov, kým moderní kryptografici odhalili odkaz, tzv. „Zabijaka s prezývkou Zodiac“.

Tento sadistický vrah vraždil na konci 70-tych rokoch, avšak nikdy nebol nikto obžalovaný a chytený. Dobovo bolo podozrivých až 2500 osôb a približne desiatka vážnych kandidátov. Tento prípad je dokonca sfilmovaný. Niektoré prípady vrážd sú dodnes otvorené a údajne už existujú aj dobré pozostatky DNA, napriek tomu je vrah stále neznámy. Sám vrah tvrdil (vďaka dopisom), že je zodpovedný za viac než 37 vrážd, polícia však vie potvrdiť len o 7 útokoch a 5 dokonaných vraždách.

V novembri 1969 sa dostal do rúk San Francisco kroniky kódovaný list prezývaný ako Z-340, ktorý analogicky obsahuje 340 znakov. Napriek veľkej snahe sa nedarilo 51 rokov zlomiť túto šifru.

Softvérový inžinier David Oranchak a Sam Blake na to využili dekódovací softvér od Jarl Van Eycke nazvaný AZdecrypt. Teória platná doteraz predpokladala v tejto šifre existenciu pravidiel, šablón a logiky. Preto sa ukázalo problém šifru vyriešiť bude náročné alebo pre nedostatok znakov prakticky nemožné. Kryptografici mali v jednom predsa len pravdu...

Ako kľúčové slová sa ukázali nájdené výrazy: „trying to catch me, the gas chamber“. Následne už vedci museli upresniť ako celá šifra funguje, pričom aj naďalej nedávala úplne logiku. Zmeny v kódovaní ukázali nové slová – „TV show“ či „paradice“. V dobe vyčíňania vraha sa dovolala do televízie počas vysielanej relácie neznáma osoba, ktorá o sebe tvrdila, že ona je záhadným „Zodiac“ vrahom. Niekoľkokrát sa s touto osobou spájalo slovo „paradice –raj“. Preto objav týchto dvoch slov sa ukázal ako zásadný. Spomínate si ako prelomili enigmu?

Celé riešenie si môžete pozrieť na videu, kde je pekne popísané krok za krokom.

Celý text v pôvodnom znení:

„I hope you are having lots of fun in trying to catch me

that wasn’t me on the TV show

which brings a point about me

I am not afraid of the gas chamber

because it will send me to paradice all the sooner

because I now have enough slaves to work for me

where everyone else has nothing when they reach paradice



So they are afraid of death

I am not afraid because I know that my new life is

life will be an easy one in paradice death“

Prinášame vám voľný preklad textu:

"Dúfam, že sa bavíte v snahe chytiť ma. V tej TV show, to som nebol ja. Čo teda dáva otázku – o mne. Nebojím sa plynovej komory, pretože ma to vezme do raja ešte skôr, a pretože už teraz mám za sebou toľko otrokov, ktorí pre mňa pracujú, a na miestach, kde (hocikto) iní nemá nič v snahe dostať sa do raja. (zrejme odkaz na svoje obete; dodatok redakcie)



(Takže) majú strach zo smrti ale ja nie. Pretože viem, že to bude môj nový život. Život bude jednoduchý v posmrtnom raji.“

Zdroj: techspot, sfchronicle

Image Credit: wiki