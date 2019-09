4ka ruší obmedzenia pre národný roaming v Orangei

Najmladší slovenský operátor, 4ka, ktorú prevádzkuje SWAN ruší od dnes rozdiely v dátových paušáloch Sloboda a nerozlišuje, či zákazník čerpá dáta v ich vlastnej sieti, alebo v sieti obchodného partnera.

Hoci paušály v 4ke boli výhodné, pre mnohých zákazníkov bol hlavný problém najmä pokrytie. Tam, kde má operátor svoj signál čo sú zväčša mestá sa problém väčšinou netýka, avšak dediny na vidieku pokryté nie sú. Rozdiel v objemoch za paušál a malé gigabajtové balíčky v národnom roamingu mohlo odrádzať kvantum zákazníkom. Avšak mobilný operátor vo svojej najnovšej správe informuje, že prichádzajú dobré správy a veľké objemy dát v 4ke už skutočne na celom Slovensku (teda platia aj v 3G sieti Orangeu). Operátor tiež uvádza, že ponuku „Najviac“ možno využívať do 2. marca 2020.

Kým doteraz sa rozdeľovali na dáta v sieti 4ky a na dáta v národnom roamingu, v rámci zvýhodnenej ponuky „Najviac“ už zákazník nemusí rozlišovať, kde dáta čerpá. V praxi to znamená dobré správy, ktoré zjavne zas rozhýbu trh. Výhodné dáta sú dostupné na celom Slovensku. Ak si zákazník 4ky doteraz kúpil napríklad Slobodu 100+, za 8 eur dostal 10GB v sieti 4ka a 1GB v Orangei. Prečo to tak bolo? 4ka ako najmladší hráč postupne buduje svoju sieť a kým nepokryje celé Slovensko, využíva aj sieť obchodného partnera (národný roaming). Teraz môže zákazník so Sloboda 100+ využiť týchto 10 GB nielen v 4G sieti 4ky, ale aj v 3G sieti Orangeu. Ponuka gigabajt dát v Európskej únii v už spomínanom paušále Sloboda 100+ sa nemení.

Operátor v správe dodáva, že aktuálnou ponukou „Najviac“ odstránili poslednú bariéru a už žiaden dátujúci zákazník nemá prečo váhať prejsť k nim a získať veľké objemy dát. Operátor taktiež oznámil, že pokrýva svojou sieťou 75% obyvateľov Slovenska. Ide hlavne o mestá a obce, často preto zákazníkov pri cestovaní ľudovo povedané prepínalo do siete Orangeu. Keďže objem dát tam bol nižší, zákazníci si dávali pozor, kde presne sa nachádzajú, čo spôsobovalo isté nepohodlie. Prínosom pre zákazníkov je potom rovnaká cena. Aj napriek vylepšeniu pôvodných služieb sa nezvyšuje. Nový zákazník si ktorýkoľvek paušál môže aktivovať cez mobilnú aplikáciu Moja 4ka, na webstránke, alebo na predajnom mieste operátora; pričom pre existujúcich zákazníkov nastane zmena automaticky s obnovou existujúceho balíčka (paušálu). Nie je potrebné si nič nastavovať, tieto zmeny sa prejavia automaticky.

Zdroj: 4ka