4ka oslavuje štvrté narodeniny, prináša aj nový nekonečný balík

Sú to štyri roky, odkedy najmladší slovenský operátor začal pôsobiť na našom trhu a konkurovať doterajším trom hráčom (triopolu - Telekom, Orange, O2). Pripomeňme, že v roku 2017 priniesla 4ka zákazníkom nekonečné dáta a pri príležitosti svojich štvrtých narodenín ponúkne mobilný operátor všetkým zákazníkom bezplatné dáta v piatok 4. októbra 2019.

4ka má totiž už tradične na svoje narodeniny darček pre všetkých svojich existujúcich zákazníkov. V piatok 4.10. budú na celom Slovensku Štvorkári dátovať zadarmo. Nie je potrebné nič aktivovať, operátor jednoducho nebude dátovú spotrebu v deň svojich narodenín vôbec účtovať. Je pritom jedno, či bude zákazník v sieti 4ky alebo v sieti partnera v národnom roamingu (Orangeu). Operátor však prichádza aj s ponukou nekončných dát na deň (podobnú akciu má napríklad Telekom). Tie prídu vhod najmä pre tých, ktorí dátujú a spotrebujú veľa dát. Za cenu 1€ dostanú 10GB dát, ktoré môže zákazník míňať počas 24 hodín od aktivácie, pričom dáta možno čerpať na celom Slovensku i v EÚ.

Pre aktiváciu Denného nekonečna bude potrebné zaslať SMS v tvare: DN na číslo 950. Primárne je balík určený pre zákazníkov bez paušálov, v prípade potreby si však každý môže takto navýšiť predplatené objemy dát v nových paušáloch alebo dátových balíkoch. Tento balík si budú môcť zákazníci aktivovať od budúcej stredy 9.10.2019. V správe operátor taktiež uvádza niekoľko míľnikov a symbolík. „Štvrté narodeniny 4ky sú pre nás tak trochu symbolické. Prišli sme na trh ako štvrtý operátor (trochu nečakane), voláme sa preto 4ka, aj keď pre veľa ľudí sme už 1ka. Uspeli sme vďaka tomu, že sme im priniesli to, čo im v ponuke našej konkurencie dlhodobo chýbalo. Najviac dát a Slobodu volania za prijateľné ceny. Po nedávnych produktových zmenách, keď sme zjednotili objemy dát vo vlastnej a partnerskej sieti, cítime veľkú pozitívnu energiu a podporu. Chceme za ňu všetkým poďakovať,“ hovorí riaditeľ 4ky Juraj Ondriš.

Pripomeňme si štyri roky so značkou 4ka: Za krátky čas sa 4ke podarilo pokryť vlastnou 4G sieťou viac ako 75% populácie SR. Od začiatku prišla s ponukou – Moja 4ka s jednotnými 4 centami za MIN/SMS/MB doma aj v celej EÚ. Priniesla nové paušály TO., ktoré v čase, keď konkurencia v porovnateľných produktoch mala ledva megabajty dát, obsahovali desiatky gigabajtov. Minulý rok operátor sprístupnil pre všetkých zákazníkov bez rozdielu aj 3G sieť v národnom roamingu. Štvorkári túto zmenu ocenili a objem prenesených dát v 3G sieti odvtedy vzrástol päťnásobne. Nasledovalo predstavenie nových paušálov Sloboda, ktoré v sebe kombinujú veľké počty minút, volaní a SMS s veľkými objemami dát a to všetko bez viazanosti. V súčasnosti najpopulárnejší nový paušál je Sloboda 100+, nasleduje čisto dátový paušál Sloboda Data a Sloboda∞ +.