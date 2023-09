3D tlačený vegánsky "losos" sa už predáva v susednej krajine

Vegánska verzia "mäsa", ktorá má imitovať filet z lososa sa už predáva u nášho západného suseda.

Byť vegáncom je aktuálne "in" a spoločnosti zaoberajúce sa výrobou potravín sa snažia na tejto vlne zviezť. Jednou z takých firiem je aj rakúsky start-up - Revo Foods, ktorý sa zaoberá 3D tlačou potravín. Aktuálne sa na pultoch tamojších supermarketov má nachádzať jeden z nových produktov tejto spoločnosti, ktorý dostal názov - THE FILET – Inspired By Salmon. Samozrejme, že sa nejedná o reálny filet z losovitej ryby. Výrobca sa v tomto prípade spojil so spoločnosťou Mycorena, ktorá sa zaoberá ako je už podľa jej názvu jasné, spracovaním húb. Táto náhražka ryby je vyrobená z mykoproteínu, ktorý pochádza z vláknitých húb. Podľa spoločnosti Revo Foods, by mal byť tento produkt podobne výživný, ako keby ste jedli pravý filet z lososa.

Produkt by mal obsahovať celý rad vitamínov, ale aj omega-3 mastné kyseliny. THE FILET - Inspired By Salomon, by mal obsahovať aj bielkoviny, ktorých by malo byť 9,5 gramov na 100 gramov produktu. To je na jednej strane úctihodné, no bohužiaľ táto hodnota je približne o polovicu menšia, oproti pravému mäsu z tejto ryby. Revo Foods sa snaží svojim výrobkom zamerať hlavne na flexitariánov, ktorým chce poskytnúť čo najautentickejšiu chuť lososa. Výrobcovia potravín sa už niekoľko rokov snažia vytvárať cenovo dostupné alternatívy, nakoľko pestovanie nielen rastlinnej stravy, ale aj chov dobytka, ošípaných, hydiny a podobne sa stáva vďaka klimatickým zmenám čoraz komplikovanejšie. Ďalším cieľom potravinárskych spoločností je snaha o zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú bežnou produkciou potravín.

Každopádne by sme sa mali pripraviť na príchod novej éry potravín v našich obchodoch.

Zdroj: IFLScience,