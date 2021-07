200W nabíjanie od Xiaomi môže byť realitou

Xiaomi svojou technológiou určite zaujalo, ale ide v tomto prípade len o marketing?

Čínsky technologický gigant Xiaomi je známy hlavne vďaka svojim cenovo dostupným smartfónom. Nedávno predstavil svoju technológiu rýchleho nabíjania - HyperCharge, pričom na smartfóne Mi 11 Pro spoločnosť predviedla 200W nabíjanie v praxi. Xiaomi ale namiesto štandardnej 4000 mAh batérii použilo 5000 mAh batériu, ktorú sa podarilo nabiť za rekordných 15 minút. HyperCharge má jednu nevýhodu, ktorou je to, že po 800 cykloch batéria stratila takmer dvadsať percent kapacity batérie.

Ukázalo sa, že Xiaomi nevyvinulo túto technológiu samé, ale v spolupráci so spoločnosťou NuVolta Technologies, ktorá nedávno uviedla nový čip NuVolta NU2205. Ten dosahuje nabíjací výkon na úrovni 100 Wattov, pričom tento čip podporuje rýchle dvojčlánkové nabíjanie, ktoré dosahuje komutatívnych 200 W pri segmentovej batérii. Týmto sa táto technológia stáva veľmi lukratívnou na trhu, vďaka čomu sa spoločnosti NuVolta Technologies podarilo prelomiť monopol na trhu s rýchlym nabíjaním. Výrobca smartfónov Xiaomi sa tak stáva prvou spoločnosťou na svete, ktorá uvedie túto technológiu do sériovo produkovaného zariadenia. To by mohlo prilákať ďalších výrobcov smartfónov, ktorí by mohli mať záujem použiť novú technológiu vo svojich zariadeniach.

Druhá strana mince je už dĺžka životnosti batérie počas každodenného používania smartfónu, ale to je už iná kapitola.

Zdroj: GSMArena,