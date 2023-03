20-ročná hra dostáva mobilnú aplikáciu

Hra sa považuje za priekopníka v tom, čomu dnes hovoríme "metaverse".

Dalo by sa povedať, že hra Second Life predbehla svoju dobu, nakoľko hráčom umožnila byť tým, kým chcú byť vo virtuálnom svete. Hra za svoju existenciu získala veľkú fanúšikovskú základňu. V tomto duchu chce spoločnosť Meta vylepšovať svoj "metaverse", ktorý bol od svojho oficiálneho uvedenia prijatý vcelku vlažne. To malo za následok výrazný pokles akcií tejto spoločnosti a následné hromadné prepúšťanie zamestnancov.

Teraz, po 20 rokoch spoločnosť Linden Labs oznámila, že aktívne pracuje na vývoji mobilnej aplikácie pre svoju hru. Second Life pre smartfóny bude využívať herný engine Unity. Tvorca hry sa rozhodol použiť tento engine vďaka jej ľahkej distribúcii na oboch mobilných platformách, teda operačnom systéme Android a iOS. Herná spoločnosť pracovala aj na hre pre virtuálnu realitu s názvom Sansar, ale v čase pandémie v roku 2020 sa firma rozhodla práva predať. Spoločnosť uviedla, že urobila tento krok preto, aby sa stala "cash-positive", a bývalý vlastník hry zároveň uviedol, že VR náhlavné súpravy nie sú ešte dostatočne kladne prijaté hráčskou komunitou.

Hre Second Life pomohla aj pandémia koronavírusu, pretože doteraz bolo vytvorených takmer 73 miliónov používateľských účtov. Medzi hráčmi je obľúbených hneď niekoľko akcií, alebo podujatí - čítanie kníh a poézie, hudobné vystúpenia, nákupné veľtrhy, akademické prednášky a podobne.

Zdroj: Engadget,