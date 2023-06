16-pinové konektory Nvidia RTX 4090 majú znova problém

Po niekoľkým mesiacoch sa znova objavujú problémy so 16-pinovým konektorom GPU Nvidia RTX 4090.

Kauza spred niekoľkých mesiacov je tu znova. Na internete sa začali objavovať prípady, kedy sa začali taviť 16-pinové konektory grafickej karty Nvidia RTX 4090. Keď sa pred mesiacmi začali množiť sťažnosti týkajúce sa poškodených napájacích konektorov, spoločnosť Nvidia reagovala tak, že chyba je na strane používateľov. To znamená, že majitelia kariet ich zle zapojili a mohol sa teda vytvárať elektrický oblúk, ktorý spôsobil tavenie plastu konektoru. V čase prebiehajúcej kauzy výrobca grafických kariet evidoval približne 50 prípadov naprieč svetom. Tohto problému sa "chytila" konkurenčná spoločnosť AMD ešte počas minulého roka, kedy zverejnila tweet nižšie.

V súčasnosti, ani nie pol rok od konca kauzy sa začali objavovať nové prípady s napájacím konektorom 12VHPWR. Ten je primárne určený pre používanie v počítačových zostavách so zdrojom typu ATX 3.0. Výrobca kariet pridáva aj redukciu na 8-pinový konektor na použitie GPU so staršou generáciou - ATX 2.0. Používatelia, ktorí zaregistrovali problém tvrdia, že mali konektor zapojený správne, no ten mal samovoľne povoliť približne po šiestich až siedmych mesiacoch. Napríklad jeden z majiteľov používal GPU Nvidia RTX 4090 v počítači na trénovanie umelej inteligencie. Prípad je ešte zaujímavejší, pretože v predmetnom PC sa nachádza aj druhá RTX 4090, ktorá je v poriadku. Ďalší prípad prispieva k záhade ešte viac. Majiteľ poškodenej karty používa platinový adaptér Corsair SF750, kde za predpokladu, že bol zapojený správne, by chyba nemusela byť v ňom. Používateľ grafickej karty, zároveň znížil aj jej výkon na približne 70 percent, pričom ju používa na počítači s procesorom Ryzen 7600.

Ako sa tentokrát zachová spoločnosť Nvidia, zatiaľ ostáva záhadou. Jedinou istotou sa pravdepodobne javí to, že ak chcete používať grafickú kartu RTX 4090, tak vám ostáva len prechod na zdroj ATX 3.0. Pred poškodením konektoru sa snaží varovať aj program GPU-Z, nakoľko tvorcovia aplikácie zapracovali funkciu kontroly správneho zapojenia adaptéru.

