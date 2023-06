13-ročné dieťa minulo matke 64 000 dolárov na mobilné hry

Dievča kupovalo doplnky do hier, pokiaľ sa dalo.

13-ročné čínske dievča minulo svojej matke okolo 64 000 dolárov (približne 59 785 eur), pričom túto sumu stihlo minúť "len" za štyri mesiace. Aby rodičia dievčaťa na nič neprišli, tak mazalo všetky transakcie týkajúce sa nákupu hier a mikro-transakcií. To, že sa deje niečo podozrivé si všimla učiteľka zo školy v Henanu, ktorú dievča navštevuje. Matka po upozornení skontrolovala bankový účet, na ktorom jej ostalo len 0,5 jüanu, čo je približne 0,65 centov. O prípade informovala aj miesta televízna stanica - Elephant News, ktorá zverejnila len priezvisko rodičov - Wang.

Príbeh ďalej pokračuje tak, že tínedžerka bola následne konfrontovaná otcom, ktorému sa priznala, že minula 27 576 eur na nákup doplnkov do hry. Táto suma by zodpovedala približne hodnote mikro-transakcií pre hru Diablo: Immortal. Ďalších 15 875 eur dievča minulo na nákup hier. Aby toho nebolo málo, zvyšné peniaze rodičov "utratilo" na nákup hier pre svojich spolužiakov. Tu tínedžerka dodáva, že sa zdráhala nákupu, ale spolužiaci na ňu naliehali a chcela mať pokoj.

Dievčina sa k peniazom svojich rodičov dostala tak, že spárovala debetnú kartu matky so svojim smartfónov. Heslo od karty tínedžerka vedela priamo od mamy pre prípad, že by potrebovala súrne peniaze a neboli by nablízku. Dcéra zároveň priznala, že nerozumie hodnote peňazí a tobôž odkiaľ pochádzajú, no napriek tomu vedela zahladzovať stopy po transakciách. Matka sa pokúsila o vrátenie financií, ktoré jej dcéra minula na nákup hier a doplnkov, bohužiaľ nie všade uspela.

Toto nie je prvýkrát, čo sa stalo žeby dieťa veselo "utrácalo" (väčšinou ťažko) zarobené peniaze svojich rodičov. V roku 2017 11-ročné dieťa minulo takmer 6 000 libier (približne 6 975 eur) na mikro-tranasakcie v hrách. Podobnú sumu, akurát v dolároch minulo tak isto 11-ročné dieťa svojmu otcovi v rámci nakupovania doplnkov pre hru Roblox. Dievča si totiž myslelo, že sú to Monopoly peniaze.

Zdroj: Techspot,