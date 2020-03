11-ročný vodič šoféroval auto, videl to v hre GTA

Rodičia dovolili šoférovať automobil 11-ročnému synovi, pretože mali dosť jeho hrania GTA.

Rodičia vo Veľkej Británii urobili veľký – malý kiks. Už si nevedeli rady, ako zastaviť svojho syna, ktorý celé dni trávil v GTA (Grand Theft Auto), ktorú hral na konzole PlayStation. Musíme si pritom odmyslieť, že hra je určená pre osoby 18+, a bolo dokázané, že inklinovala k viacerým nehodám, policajným naháňačkám či vraždám po celom svete ale hlavne v USA.

Polícia v Blackpoole zastavila červený Opel Astra na parkovisku v centre mesta, pretože nevidela dobre na vodiča. Vek vodiča bol 11 rokov, dodáva. Rodič sa tak bude musieť zúčastniť priestupkového konania. Otázka znie, či to stálo za to. V Anglicku je možné podať prihlášku na vodičský preukaz vo veku 15 rokov a 9 mesiacov, pričom dostať preukaz je možné od 17. roku života.

The driver of this car was 11 years old... (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool... The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG