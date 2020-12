10 tipov ako si uľahčiť prácu s operačným systémom Windows

V novembri oslavil operačný systém 35. narodeniny. Odhaľte jeho menej známe, ale veľmi praktické funkcie, ktoré vám uľahčia prácu aj zábavu. Vybrali sme najlepších desať.

1. Snímok obrazovky ľahko a rýchlo (Výstrižky)

V starších edíciách operačného systému od Microsoftu môžete stlačením klávesu PrtSc (PrintScreen) urobiť snímok celej obrazovky. Táto možnosť nechýba samozrejme ani vo Windows 10, v ktorých však naviac ľahko zachytíte tiež len určitú časť obrazovky. To uskutočníte stlačením kombináciou klávesov Windows+Shift+S, potom stlačením a podržaním ľavého tlačidla myši a následným pretiahnutím ľahko vyberiete oblasť, ktorú potrebujete. Obrázok sa automaticky uloží a skopíruje do schránky, odkiaľ ho potom nie je problém vložiť (napr. stlačením klávesov Ctrl+V) do ľubovoľného dokumentu či e-mailovej správy. Kliknutím na notifikáciu o uložení výstrižku naviac spustíte aplikáciu "Nástroj na vystrihovanie", kde je možné snímku ďalej upravovať!

2. Produktívnejší s viacerými pracovnými plochami

Ak ste už niekedy pracovali pracovali s operačným systémom LINUX, určite poznáte virtuálne plochy. Už aj Windows 10 ponúka režim virtuálnych plôch. V praxi to znamená, že môžete prepínať medzi viacerými pracovnými plochami, napríklad, ak pracujete s väčším množstvom otvorených aplikácií. Prehľad virtuálnych pracovných plôch vyvoláte stlačením kombinácie klávesov Win+Tab alebo kliknutím na ikonku Zobrazenie úloh, prípadne medzi nimi môžete preklikávať pomocou klávesov Windows+Ctrl+šípka do strany. Stlačením Windows+Ctrl+D tak vytvoríte novú plochu.

3. Spoločná schránka pre všetky vaše zariadenia

Aj keď v základe funguje schránka vo Windows 10 rovnako, ako predtým tj. stlačením Ctrl+C doňho skopírujete text a stlačením Ctrl+V ho vložíte inam, vďaka cloudu a prehľadnej histórii je teraz ešte užitočnejšia. Najprv sa uistite, že je história cloudovej schránky aktívna (Nastavenia → Systém → Schránka), ak nie je, zapnite ju a prihlásením k svojmu účtu Microsoft aktivujte voľbu Synchronizovať medzi zariadeniami. Všetok skopírovaný text teraz bude k dispozícii na všetkých vašich zariadeniach so systémom Windows 10. Kombináciou klávesov Win+V naviac ľahko kedykoľvek zobrazíte prehľadnú históriu všetkých skopírovaných položiek. Obľúbené položky potom môžete „pripnúť“ (kliknutím na symbol pripináčiku), čím zaistíte, že budú k dispozícii aj po vymazaní histórie schránky či reštarte zariadenia.

4. Prispôsobte si ponuku Štart

Návrat Windows 10 k ponuke Štart v štýle Windows 95/Windows 7 bol užívateľmi prijatý veľmi kladne. Nejde však o jednoduché preklopenie. Nové Štart menu je akousi fúziou starého a nového, na pravej strane ponúka prispôsobiteľnú „dlaždicovú“ časť... Aby ste mali niektoré aplikácie rýchlo po ruku, môžete si ich sem pridať. Novú dlaždicu pridáte pretiahnutím z ľavej strany ponuky Štart alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na vybranú aplikáciu a voľbou možnosti Pripnúť na úvodnú obrazovku. Meniť môžete aj rozmery a vzhľad dlaždíc, a to po pravom kliknutí na vybranú dlaždicu.

5. Pohrajte si s bezpečnostným nastavením

Všetky bezpečnostné nastavenia Windows 10 sú vám k dispozícii na jednom mieste (Štart → Nastavenia → Aktualizácia a zabezpečenie → Zabezpečenie Windows). Okrem spoľahlivého integrovaného antivírusu si tu môžete pohrať s nastaveniami upravujúcimi výkon systému, prispôsobiť Firewall alebo využiť funkcie Dynamického zámku, ktorý automaticky zamkne počítač, hneď ako sa od neho vzdialite so spárovaným smart telefónom.

6. Prihlasujte sa pomocou otlačku prstov alebo vlastnou tvárou

Ak máte k dispozícii čítačku odtlačkov prstov alebo kameru s 3D snímačom, iste vás poteší Windows Hello (Štart → Nastavenia → Aktualizácia a zabezpečenie → Zabezpečenie Windows → Ochrana účtu). Táto funkcia umožňuje bezheslové prihlasovanie do systému Windows 10 len za pomoci biometrických údajov. Rýchlo a bezpečne sa tak môžete prihlasovať prostredníctvom odtlačku prstu, vlastnej tváre, alebo dokonca skenu očných dúhoviek.

7. Surfujte s novým prehliadačom Microsoft Edge

Prehliadač Microsoft Edge, stavia na engine Chromium, v posledných rokoch prešiel výraznou optimalizáciou. V expertných testoch a porovnaniach s konkurenčnými riešeniami obstál veľmi dobre. Microsoft zapracoval predovšetkým na rýchlosti a kompatibilite, Edge je preto svižný aj na starších zariadeniach a moderné stránky sa zobrazujú, ako majú. Prostredníctvom robustného ekosystému na mieru šitých doplnkov a nástrojov si môžete ďalej rozšíriť tak jedinečnú funkcionalitu prehliadača.

8. Vzdialený prístup pre každého

Vďaka tejto užitočnej funkcii sa ľahko vzdialene pripojíte k inému zariadeniu s Windows 10 alebo naopak umožníte druhým (napr. technikovi) pripojiť sa k tomu vášmu. Ak používate však OS Windows 10 Home, bude najprv potrebné upgradovať na verziu Windows 10 Pro (viac o svojej verzii Windows sa dozviete na obrazovke menu Štart → Nastavenia → Systém → O systéme). V počítači, ku ktorému hodláte pristupovať, umožnite vzdialený prístup (Štart → Nastavenia → Systém → Vzdialená plocha → Povoliť vzdialenú plochu) a poznamenajte si jeho názov. Zároveň môžete definovať užívateľa s prístupovým právom. Pre vzdialený prístup tak na inom zariadení kliknite na tlačidlo Štart a napíšte „pripojenie k vzdialenej ploche“. Voľbu rozkliknite a v novom okne zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

9. Dynamický zámok vášho zariadenia

V rámci Nastavení môžete ovplyvniť nielen to, kedy sa Windows automaticky uzamkne alebo prepne do režimu spánku. Môže to byť ešte jednoduchšie, vaše PC sa zamkne okamžite, akonáhle sa od neho, hoci len trochu, vzdialite. Toto plní funkcie Dynamického zámku, kedy svoje zariadenie spárujete cez Bluetooth s mobilným telefónom s Androidom. Akonáhle s telefónom odídete, PC sa okamžite uzamkne.

10 Zatraste si oknom

Jednou zo zaujímavých vychytávok, ktorých vznik sa datuje až k Windows 7, je funkcia „zatrasenia“. Ak máte otvorených viac okien a potrebujete minimalizovať všetky – až na to aktívne, stačí aktívne okno uchopiť ľavým tlačidlom myši za hornú lištu a niekoľkokrát s ním rýchlo „zatriasť“ (pohybom myši hore a dole).

