Noctua top-down chladiče NH-L9 vs NH-L12 Ghost S1 vs NH-C14S

Tento test troch top down chladičov od Rakúskej firmy Noctua prišiel trochu nečakane. Noctua vydala špeciálnu edíciu chladiča NH-L12 pre skrinku Loque Ghost S1 pod názvom NH-L12 Ghost S1. Pôvodne som mal na test dostať skrinku a tak som teda požiadal Noctua o zaslanie nového chladiča ale kvôli COIVD-19 sa nakoniec zápožička Ghost S1 zatiaľ neuskutočnila. Na druhej strane chladič dorazil tak čo teraz s ním? Noctua doposlala NH-C14 a z domácich zásob som vytiahol NH-L9a. Snažil som sa osloviť aj iných výrobcov ale iný top-down chladič sa mi do testu nepodarilo zohnať. Tentokrát to teda bude o výkone a porovnaní Noctua chladičov.

Špecifikácie

Trochu viac si povieme o novinke Ghost S1. Oproti klasickej verzii L12 má edícia Ghost S1 iný ventilátor – NF-A12x15 vystriedal o niečo menší NF-B9. Ako napovedá názov, veľkosť klesla z 12cm na 9cm. Dôvodom bol fakt, aby chladič pasoval, čo najlepšie práve do tejto skrinky. Skôr ide však o kompatibilitu mini-ITX dosiek so skrinkou, RAM vs. orientáciou chladiča. Menší ventilátor jednoducho vytvára viac miesta.

Keďže Loque Ghost S1 zatiaľ nedorazila, neviem úplne potvrdiť tento fakt. Podľa viacerých ľudí na Reddit, klasickú L12 do Loque nedostali.

Škoda, že nemám aj túto verziu k dispozícii na test aby sa otestoval vplyv ventilátora na výkon chladiča. Osobne však tipujem rozdiel max na úrovni 3 stupňov Celzia.

Rozdiel medzi C14S a zbytkom je jasný už teraz a víťaza testu vieme určiť asi pomerne ľahko. Hmotnosť a ventilátor je jednoducho na strane C14S, tam asi žiadne dohady o tom nebudú. Otázne je, o koľko je daný chladič lepši a či NH-L9 a Ghost S1 sú vôbec použiteľné aj vo výkonnejších zostavách. Sám som zvedavý ako sa prejaví menší počet heatpipe u NH-L9a vs. NH-L12 Ghost S1, keďže oba sú, čo sa týka hmotnosti takmer identické. Pre zaujímavosť otestujem Ghost S1 s 120mm ventilátorom NF-P12, ktorý by na chladič išiel uchytiť bez problémov.