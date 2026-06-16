Noctua NL-LC1 – konečne AiO od Noctua, alebo?

To, na čo sme čakali niekoľko rokov, sa dnes stáva realitou. Práve dnes a teraz, Noctua predstavuje svoje AiO riešenie pod názvom NL-LC1. Je to to, načo sme čakali tak dlho? Popravde áno aj nie...
Noctua NL-LC1 - Predstavenie, špecifikácie
To, čo dokáže Noctua na poli vzduchových chladičov a ventilátorov nemusím nijak popisovať, jednoducho nič lepšie nenájdeme... S takýmto očakávaním sme všetci čakali aj na príchod AiO chladiča. Vlastný vývoj z dielne Noctua bol očakávaný...
A tu prichádza asi prvotné sklamanie... Noctua nevyvíjala chladič sama a pristúpila k AiO rovnako ako ku svojej prvej skrinke Antec Flux Pro Edition.
V skratke povedané, ide o poriadne vylepšený chladič Asetek.
Špecifikácie
|
Rozmer CPU bloku
|
-
|
Materiál CPU bloku
|
meď
|
Otáčky pumpy
|
800 - 3600 RPM
|
Životnosť pumpy
|
-
|
Rozmery radiátora
|
240,360,420mm
|
Materiál radiátora
|
hliník
|
Dĺžka hadice
|
-
|
Materiál hadíc
|
guma, nylon
|
Rozmery ventilátora
|
3x 120x120x25mm
|
Hlučnosť ventilátora
|
22,5 dB(A)
|
Maximálny prietok vzduchu ventilátora
|
107,3 m3
|
Statický tlak ventilátora
|
3,14 mm/H2O
|
Otáčky ventilátora
|
0-1800 RPM
|
Konektor ventilátora
|
4pin PWM
|
Maximálne TDP
|
-
|
Kompatibilita
|
Intel
LGA 1700/1851
AMD
AM5/AM4
Pridať nový komentár