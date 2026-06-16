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Noctua NL-LC1 – konečne AiO od Noctua, alebo?

Kapitoly článku

To, na čo sme čakali niekoľko rokov, sa dnes stáva realitou. Práve dnes a teraz, Noctua predstavuje svoje AiO riešenie pod názvom NL-LC1. Je to to, načo sme čakali tak dlho? Popravde áno aj nie...


Noctua NL-LC1 - Predstavenie, špecifikácie

To, čo dokáže Noctua na poli vzduchových chladičov a ventilátorov nemusím nijak popisovať, jednoducho nič lepšie nenájdeme... S takýmto očakávaním sme všetci čakali aj na príchod AiO chladiča. Vlastný vývoj z dielne Noctua bol očakávaný...

A tu prichádza asi prvotné sklamanie... Noctua nevyvíjala chladič sama a pristúpila k AiO rovnako ako ku svojej prvej skrinke Antec Flux Pro Edition.

V skratke povedané, ide o poriadne vylepšený chladič Asetek.

Špecifikácie

Rozmer CPU bloku

-

Materiál CPU bloku

meď

Otáčky pumpy

800 - 3600 RPM

Životnosť pumpy

-

Rozmery radiátora

240,360,420mm

Materiál radiátora

hliník

Dĺžka hadice

-

Materiál hadíc

guma, nylon

Rozmery ventilátora

3x 120x120x25mm

Hlučnosť ventilátora

22,5 dB(A)

Maximálny prietok vzduchu ventilátora

107,3 m3

Statický tlak ventilátora

3,14 mm/H2O

Otáčky ventilátora

0-1800 RPM

Konektor ventilátora

4pin PWM

Maximálne TDP

-

Kompatibilita

Intel

LGA 1700/1851

AMD

AM5/AM4
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