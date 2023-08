Noctua NH-D12L – keď sa chce drobec popasovať s tými silnými...

Noctua NH-D12L je „nízko“ profilový chladič - v úvodzovkách preto, lebo má výšku 145mm a nie je teda pravým low profile pre všetky ITX skrinky. Chladič by sa mal zmestiť do 4U serverových skriniek, niektorých mini ITX skriniek a rozhodne aj do klasických skriniek, kde možno nepotrebujete chladiť extra výkonné CPU. Chladič zapadá v portfóliu medzi NH-D15S a NH-D9L. Číslo v názve napovedá, že má chladič 120mm ventilátor – presnejšie, najlepší ventilátor od Noctua NF-A12x25.

Noctua NH-D12L - Balenie, špecifikácie



Predpokladám, že väčšina ľudí už nejaký ten Noctua chladič v rukách mala a vie, čo od balenia očakávať...Chladič je dosť pevne umiestnený v krabici (až som ho mal problém z nej dostať) a k nejakému poškodeniu nepríde, napriek tomu, že Noctua výhradne používa kartón ako výstuhu. Toto úplne stačí pre hocijaký transport chladiča...

Balenie obsahuje úplne všetko, čo treba na inštaláciu pre Intel aj AMD platformu, vrátane pasty, skrutkovača a redukcie otáčok ventilátora.

V balení sa nachádza aj redukcia na zníženie otáčok ventilátora...

Špecifikácie