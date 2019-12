Noctua L9i, NH-U12S, NH-D15 in black :)

Konečne sme sa dočkali. Obľúbené chladiče Noctua sa prezliekli do čierneho kabátu a musím povedať, že vyzerajú naozaj skvelo. Do redakcie sa nám dostali tri chladiče z black edície – L9i, U12S a šampión D15.

Viacerí sa ma pýtali, či spravím porovnanie výkonu chladičov, avšak doma mám už len klasickú D15. Tú teda postavím voči "novej" čiernej verzie. Niektorí z vás predpokladali zhoršený chladiaci výkon, iný rovnaký a našli sa aj skeptici, ktorý si myslia, že výkon bude kvôli extra vrstve farby na rebrách a heatpipe o niečo horší.

Výsledok D15 sa dá následne aplikovať aj na ostatné dva chladiče a bude zrejmé, či čierna farba uškodila alebo ide o dizajnovú vec.

Predstavenie

V prvom rade treba povedať, že chladiče sú oproti predchádzajúcim verziám identické – Noctua nepridala viac rebier na chladič, či výkonnejšie ventilátory. Zmenila sa len farba a samotné ventilátory sú z edície Chromax. Cena mierne poskočila ale nie je to nič hrozné. Tým, ktorým sa čierne edície chladičov páčia, tak to Noctua veľmi ľahko prepáčia.

Na fotkách uvidíte aj jednotlivé balenie ale tak ako je tomu v prípade chladičov, ani balenie nie je iné a dostanete to isté, čo pri klasických verziách týchto chladičov.

Noctua L9i

Noctua L9i Rozmery pasívu (s ventilátorom) 37x95x95 mm (h x š x v) Hmotnosť (bez ventilátora) 345g Hmotnosť (s ventilátormi) 385g Materiál rebier hliník Heatpipes 2 Materiál heatpipes hliník Základňa poniklovaná meď Ventilátor 1x Rozmery ventilátorov 92x92x14 mm Otáčky ventilátorov 600 - 2500 RPM +/- 10% Maximálny prietok vzduchu ventilátorov 57.5 m3 Hlučnosť ventilátorov max 23.6 dBA Maximálny statický tlak ventilátorov - Ložiská ventilátorov SSO2 Konektor ventilátorov 4pin PWM Maximálne TDP 65W Kompatibilita Intel LGA 115x, AMD AMD 4 (nutné vlastniť NM-AM4-L9aL9i) Cena 49.9 eur

Noctua NH-U12S

Noctua NH-U12S Rozmery pasívu (s ventilátormi) 158x125x71 mm (h x š x v) Hmotnosť (bez ventilátora) 580g Hmotnosť (s ventilátormi) 755g Materiál rebier hliník Heatpipes 5 Materiál heatpipes meď Základňa meď Ventilátor 1x Rozmery ventilátorov 120x120x25 mm Otáčky ventilátorov 300 - 1500 RPM +/- 10% Maximálny prietok vzduchu ventilátorov 93.4 m3 Hlučnosť ventilátorov max 22.4 dBA Maximálny statický tlak ventilátorov - Ložiská ventilátorov SSO2 Konektor ventilátorov 4pin PWM Maximálne TDP - Kompatibilita Intel LGA 2066, LGA 1366,115x, 2011(0/3), 2066 AMD AM2(+), AM3(+), AMF4, FM1, FM2(+) Cena 69.9 eur

Noctua NH-D15

Ako som napísal v úvode, D15 bude jediným chladičom, ktorý porovnám voči klasickému chladiču. Zostava bude samozrejme v oboch prípadoch rovnaká, použitá bude rovnaká pasta. Aby som pre istotu eliminoval zle rozotretú pastu (gulička pasty do stredu CPU), merania zopakujem tri krát po sebe a následne ich spriemerujem.

Najprv však fotky 😊