MX Keys Mini + MX Master 3 for MAC – kombo pre váš MacBook

Oplatí sa kúpiť klávesnicu alebo myšku, ktorá je špeciálne určená pre Mac? Budete fungovať lepšie a efektívnejšie ako keby používate Win klávesnicu?

Popravde, pomerne v pohode som používal k MacBook Air klávesnicu K780 od Logitechu a myšku MX Vertical. Samotná klávesnica má 2 klávesy, ktoré môžete použiť k Macu – option a cmd. Lenže ak chcete používať všetky skratky na Macu tak sa zíde mať k dispozícii aj ďalšie tlačidlo - control. Celkovo však bola práca na klávesnici Logitech K780 úplne v poriadku a na zmenu nebolo až tak veľa dôvodov. MX Vertical – aj keď skvelo vyhovuje zápästiu, neustále problémy s pripojením k MacBook Air ma už hnevali. Pokým som neukončil proces Logitech na pozadí, nefungovalo na myške väčšinou koliesko resp. scroll a ani prednastavené skratky. Toto sa mne opakovalo po každom locknutí notebooku. Viete si predstaviť, že keď beháte z meetingu na meeting a po každé treba riešiť toto, tak to dlhodobo bude hnevať asi každého. Takže u myšky mi dávalo zmysel pozrieť sa po niečom, čo je vyslovene k Mac. Magic Mouse som zatiaľ zavrhol, keďže mi dizajn Logitech myší už dlhodobo vyhovuje.

Takže hor sa na stránky Logitech, kde mi do oka padlo kombo MX Keys Mini a MX Master 3. Obe určené pre Mac, obe by mali teda fungovať bez väčších problémov resp. bez žiadnych problémov. Pripojenie k Air prebehlo absolútne bez problémov, problémy predchádzajúcej MX Vertical myšky, však na moje prekvapenie pretrvávali. Neustále otváranie Activity monitora teda pokračovalo. Ako prvé ma napadli nové ovládače ale tým to samozrejme nebolo. Neporiešil to ani žiaden update na Mac, či nová verzia OS Ventura. Riešenie prišlo samo...Problémy prestali po cca 2 mesiacoch a myš začala fungovať bez problémov, pričom žiaden update na driver neprišiel. Takže čo sa vlastne stalo alebo nestalo fakt netuším.

Prax

MX Keys Mini for Mac

Začnime najprv s MX Keys Mini a ako sa s takto malou klávesnicou vlastne pracuje. V prvom rade si treba uvedomiť, že klávesnica je naozaj malá a v podstate dosahuje šírku klávesnice na Macbook Air. Tým pádom sú tlačidlá stlačené k sebe a tu prichádza prvá výzva a to nerobiť príliš časté preklepy. Mne osobne trvalo približne 2 týždne pokým som zvládol prechod medzi 2 klávesnicami (Macbook vs MX keys Mini). Asi najväčším mínusom klávesnice je fakt, že sa nedá nijak nastaviť výška sklonu a musíte akceptovať náklon od výroby, vďaka pevným nožičkám. Hlavný rozdiel oproti pôvodnej verzii klávesnice MX Keys je absencia numerickej časti. Popravde pri bežnej práci toto nebude nijak extra vnímať, ak však strávite veľa času nad tabuľkami v Exceli alebo Numbers, bude toto pre vás citeľné.

Veľkým lákadlom pri výbere Logitech MX Keys Mini je určite funkcia Logitech Flow, ktorá vám dovolí jednoduché prepínanie medzi viacerými zariadeniami – napríklad MacBook a dektop PC. Táto funkcia fungovala bez väčších problémov aj keď prvotné nastavovanie zabralo nejaký ten čas. Ak však patríte ku gamerom, táto klávesnica nebude to pravé orechové. Na klávesnici sa kvôli tlačidlám s malých chodom píše skvelo ale na nejaké serióznejšie hranie FPS hier, layout nie je ideálny. Logitech túto klávesnicu ani nereprezentuje ako gamerskú. Klávesnica má pomerne jasné určenie – štýlová klávesnica pre tých, ktorí sa pomerne často presúvajú po pracovisku a musia sa prispôsobiť novej dobe. Aj pre to, tu napríklad nájdete dedikované tlačidlo pre vypnutie mikrofónu (funguje v Teams, Slack, Discord), screenshot, smajlíky (vyskočí dedikované okno), či hlasové diktovanie. Pre aktivovanie spomínaných funkcií nemusíte stláčať žiadne klávesové skratky.

Výdrž je pomerne zaujímavá u MX Keys Mini a má dve strany mince. Ak si necháte zapnuté podsvietenie (zapína sa samo pri pohybe rukou nad klávesnicou) batéria vydrží okolo 9-11 dní. Ak ho však nepotrebujete a vypnete ho, výdrž by mala byť až 5 mesiacov. Ak ste fanúšikom podsvietenia (len biele) určite vás napadla otázka a čo v noci? Nič, podsvietenie je jemné a rozhodne nie je rušivé ani keď budete sedieť v tmavej miestnosti. Okrem spomínaného mínusu s nastavením sklonu, je pomerne zvláštnym rozhodnutím, ponúkať MX Keys Mini pre Mac len v jednej farbe a to šedej. Chápem, že to ide ruka v ruke s dizajnom Apple notebookov ale...

MX Master 3 for Mac

Logitech MX Master 3 patrí asi k najkomfortnejším myšiam s ktorými som pracoval. Posledný cca pol rok som používal ergonomickú myšku Logi MX Vertical a popravde sa mi ku klasickej myši ani nechcelo vracať. Lenže Logi jednoducho vie ako robiť dobré myši. MX Master 3 má skvelo vystúpené telo, ktoré padne do ruky a má výbežok kde si môžete položiť palec. Komfortom je myška zrazu úplne inde. Treba však povedať, že MX Master 3 je určená len pre pravákov.

Pri palci máte k dispozícii 3 tlačidlá – bočné tlačidlá pod kolieskom fungujú ako dozadu/ dopredu, malé tlačidlo na spodu, zase pre vyvolanie akcie – napríklad stlačte tlačidlo a pohnite myš hore a vyvoláte tak Mission Control. Skvelé ale popravde trochu neergonomické nakoľko musíte palec posunú pomerne dozadu a tým pádom si zbytočne namáhate sval pozdĺž palca. Navyše stlačenie je pomerne mäkké a gumové, čiže nemáte práve najlepšiu odozvu, či ste tlačidlo vlastne stlačili alebo nie.

Absolútne „žeriem“ hlavné koliesko, ktoré sa automaticky prepína medzi skákavým scrollovaním a voľným scrollovaním – toto je proste skvelé a túto funkciu využijete na viacerých miestach. Ak vám niektorá funkcia na tlačidle nevyhovuje, viete si ich premapovať cez Logi softvér. Výdrž batérie je podľa výrobcu 70 dní, po mesiaci aj pol používania som myšku dobíjať nemusel, takže spomínaná výdrž je reálna. Dobíjanie ide cez USB C konektor, ktorý sa nachádza v prednej časti myšky. Aj keď je myška určená primárne pre Mac, viete ju spárovať aj s Windowsom – tu však odporúčam stiahnuť si Logi Flow. Z nejakého dôvodu som myšku iba cez BT nastavenia pridať nevedel – MX Master 3 sa mi ani neukázala v zozname zariadení.

Zhodnotenie

Oplatil sa prechod na čisto „Mac“ zariadenia? Áno aj nie... Mať u klávesnice všetky potrebné tlačidlá pre 100% prácu s Macom je určite fajn, rovnako aj prídavné tlačidlá pre Mute, či screenshot, zvýšia vašu produktivitu v určitých momentoch. Lenže tu to asi aj končí a popravde či mám MX Keys Mini alebo staršiu K780, nejak zvýšenú produktivitu som u seba nevidel. Trochu iné to je s MX Master 3. Myška samotná je skvelá, má perfektnú ergonómiu (nijak mi nevadil prechod z MX Vertical), dostatok tlačidiel a skvelé koliesko. Najväčším bonusom myšky, oproti klasickej verzii je tlačidlo, ktoré sa nachádza pod palcom. Tu Logitech skvelo pochopil ideu Apple a Mac a jednoducho si viete namapovať sem rôzne natívne veci zo sveta Macu. Jediným mínusom je slabšia odozva od tlačidla a nie vždy viete, či ste tlačidlo vlastne stlačili alebo nie. Na tomto by Logi mohol do budúcna trochu zapracovať.

Takže vo finále, aj keď je MX Keys Mini po dizajnovej stránke skvelá, nejakú extra zvýšenú produktivitu nezaznamenáte (ak teda hľadáte zariadene s označením for Mac), presný opak sa dá povedať o MX Master 3 for Mac, kde tlačidlo pod palcom, budete používať stále a produktivita bude o kúsok väčšia.