MSI Trident X – brutálny výkon za brutálnu cenu

Keď sa začneme baviť o super výkonných PC, napadne asi každého nejaká väčšia skrinka, do ktorej sa musí zmestiť všetok výkonný hardvér a samozrejme výkonné chladenie. Ak sa to niekomu podarí vmestiť do menšej skrinky alebo nebodaj do Mini ITX skrinky, zaslúži si obdiv.

Čo tak Mini ITX skrinka s GTX 2080, Intel i7-9700K a 32GB RAM? To je MSI Trident X...

Trident X - Balenie, špecifikácie

Keď som prevzal krabicu od Trident X, prekvapila ma jej hmotnosť. Takmer 10kg krabicu som nečakal. V balení sa nachádza samotný PC Trident X (kompletne zložený), napájanie, HDMI káble, náhradná bočnica (dostaneme sa k nej o pár riadkov nižšie) a manuál, ktorý k chodu PC ani nebudete potrebovať. Samotný počítač je veľmi dobre chránený penovým polystyrénom zo všetkých štyroch strán – nachádza sa teda aj v hornej časti. Pomedzi penový polystyrén je poschovávané aj všetko príslušenstvo.

Špecifikácie