Motorola Razr 40 Ultra - zaslúži si takú cenu?

Motorola pokračuje v nadväznosti na pôvodný Razr, avšak bude tento model solídnym zástupcom?

Motorola patrí ku pomerne konzervatívnym výrobcom a teda sa aj cieli na takých zákazníkov. Ak teda hľadáte smartfón, ktorý nehýri extravaganciou, ale za to má elegantný dizajn, tak zariadenie zo stajne tohto výrobcu môže byť určené práve pre vás. Avšak dizajn je len jedna stránka, na ktorú sa v rámci recenzii zameriavame. Nemenej dôležitou časťou sú hardwarevé špecifikácie a teda, či cena, ktorú si výrobca pýta za smartfón Motorola Razr 40 Ultra je adekvátna.

Balenie a špecifikácia

Smartfón Motorola Razr 40 Ultra sa predáva v matnej čiernej krabici, na prednej strane dominuje veľké logo výrobcu v kruhu, ktoré je ladené do tmava a to platí aj pre písmo. V balení sa nachádza okrem dokumentácie aj 33W TurboPower nabíjačka a dátový kábel. Poteší aj priesvitný plastový obal, ktorý drží na tele smartfónu viac než dobre. Akurát je škoda, že takýto typ obalu skôr či neskôr začne "chytať" hnedý odtieň hlavne v rohoch. V tomto prípade by som zvážil kúpu iného typu obalu, určite by som rozmýšľal aj nad krycím sklom pre predný displej, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Hlavný displej je už od výroby chránený nalepenou fóliou, ktorá zároveň spadá do záruky. To znamená, že ak sa ju rozhodnete odstrániť, "padá" vám na smartfón záruka.