Motorola One Zoom – 4 kamery a parádny zoom

Aby mal nový smartfón na trhu zmysel, musí novinka takmer vždy priniesť niečo nové - či už skvelé špecifikácie za nízku cenu,nový dizajn alebo fotoaparát, ktorý sa vymyká štandardom. Dnes sa pozriem na Motorolu One Zoom, ktorá ma hneď 4 fotoaparáty a sľubuje nečakane dobrý zoom.

Motorola One Zoom - Balenie, špecifikácie

Začnem asi tým, čo mi u väčšiny smartfónov chýba a to prítomnosť slúchadiel. Viem, že vo veľa prípadoch ide o maličkosť, ale zároveň to je aj maličkosť zo strany výrobcu pribaliť lacnejšie slúchadla.

Nikto nevraví aby pribalené slúchadlá stáli desiatky eur. Ak sa teda nejaké slúchadlá v balení nachádzajú, je to pre mňa malé plus a ako vidíte, v príslušenstve One Zoom slúchadlá nájdeme 😊 To, čo sa naopak stáva stabilným príslušenstvom väčšiny smartfónov (aspoň tých low end a mid smartfónov) je obal na telefón. Pravdou asi je, že toto spolu s fóliou poteší väčšinu ľudí asi viac ako slúchadlá. Motorola pribalila k One Zoom klasický priesvitný silikónový obal. Zbytok príslušenstva tvoria návod, nabíjačka a spinka na otvorenie SIM slotu. One Zoom disponuje tzv. Turbo charge – táto technológia dokáže nabiť batériu One Zoom za približne 1 hodinu aj 20 minút.

Špecifikácie