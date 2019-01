Motorola One - rozumná voľba

Na prelome rokov 2013 a 2014 Google predal spoločnosť Motorola čínskemu gigantovi, Lenovo. Google utŕžil za Motorolu zhruba 3 miliardy dolárov a Lenovo zase týmto krokom chcelo preraziť rýchlejšie na trhy v USA a EU. Google sa zbavil Motoroly, keďže tento plán preraziť vo veľkovýrobe smartfónov nejako nevyšiel. Ponechal si patenty a hardvérovú experimentálnu divíziu. Lenovo získalo značku, know-how a spotrebiteľský trh. Motorola a Lenovo sa dohodli na duálnej stratégii, čo sa týka brandingu.

Podľa najnovších informácií. Motorola prebrala komplet celý mobilný biznis oboch spoločností a stará sa o produkciu nových generácií smartfónov. Do redakcie nám prišiel nový smartfón Motorola One, ktorý ako prvý smartfón tejto spoločnosti disponuje výrezom. Prvé, čo vás napadne je extrémna podobnosť s iPhone X. Podobnosť tam samozrejme je, veď dnes je tento dizajn tak "moderný". Na druhej strane tento smartfón nie je len lacná napodobenina už spomínaného smartfónu spoločnosti Apple.

Motorola One - Balenie, špecifikácie

V dnešnej dobe by sme mohli povedať, že pekné balenie je taká vizitka výrobcu. A v tomto prípade Motorola nenechala nič na náhodu. Balenie je moderné, vkusné no a samozrejme dostatočne odolné. Keď sa vám dostane takto zabalený smartfón do rúk, tak vás asi ani nenapadne, že ide o entry level smartfón.

Prednedávnom sme debatovali s kolegami o tom, ako sa to zmenilo za posledných 15 rokov v tejto oblasti. Pamätám si na dobu, keď telefóny neboli ani “smart” a predávali sa za horibilné sumy. Dnes niektorí nariekajú, že dať 200e za smartfón, ktorý vám prakticky prinesie takmer všetko je strašne veľa. Potom sa naskytá otázka, čo by sme v skutočnosti chceli?!

Každopádne v balení nájdete štandardné príslušenstvo v podobe nabíjačky, USB-C kábla, jednoduché priehľadné plastové puzdro, spinku na otvorenie SIM slotu a stručný návodu na obsluhu.